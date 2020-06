Smrt Georga Floyda: Šef vojske ispričao se što je hodao s Trumpom do crkve

Nisam trebao biti tamo. Moja prisutnost u tom trenutkom i u tom okružju stvorila je percepciju da je vojska uključena u unutarnju politiku, rekao je Milley

<p>Načelnik glavnog stožera američke vojske<strong> Mark Milley </strong>kazao je u četvrtak da je pogriješio što je hodao uz predsjednika Donalda Trumpa do crkve koju su oštetili prosvjednici i pred kojom se Trump slikao s Biblijom u ruci.</p><p><strong>Dječak održao svoj prosvjed protiv rasizma: </strong></p><p>Događaj od 1. lipnja stvorio je "percepciju da je vojska uključena u unutarnju politiku", kazao je general Milley u videu emitiranom na virtualnoj svečanosti dodjele diploma vojnog učilišta National Defense University.</p><p>"Nisam trebao biti tamo. Moja prisutnost u tom trenutkom i u tom okružju stvorila je percepciju da je vojska uključena u unutarnju politiku", rekao je Milley.</p><p>"Za časnika u uniformi je to bila pogreška iz koje sam izvukao pouku i toplo se nadam da svi iz nje možemo naučiti", dodao je.</p><p>Trump je prošetao do crkve u blizini Bijele kuće, nakon što su snage sigurnosti rastjerale prosvjednike kako bi on mogao proći.</p><p>Uz Trumpa je hodao general Milley u vojnoj uniformi, što su kritičari protumačili kao znak da podržava Trumpov plan da se na prosvjednike pošalje vojska.</p><p>Uz predsjednika je tada koračao i ministar obrane Mark Esper, ali on nije kazao da je pogriješio, nego je sugerirao kako je mislio da do crkve idu iz drugog razloga, odnosno da će procijeniti štetu.</p><p>Visoki dužnosnici rekli su američkim medijima da je Trump nakon toga vikao na Espera.</p>