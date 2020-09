Smrt kod Ježeva: Poginulog vozača čekalo je troje djece

Cijeli dan su čistili mjesto strašne nesreće. Tragovi užasa se nisu dali ukloniti. Policija je tek u četvrtak poslijepodne završila očevid nesreće u kojoj je poginulo dvoje ljudi

<p>U strašnoj lančanoj nesreći na autocesti kod Ježeva poginula su dvojica vozača kamiona, od kojih je jedan Turčin, otac troje djece.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Razgovarali smo s turskim prijevozničkim tvrtkama čiji su vozači sudjelovali u nesreći i oni su nam ustupili informacije do kojih su uspjeli doći. Uz to, jedan od svjedoka, također vozač kamiona, koji je među prvima bio na mjestu nesreće i pomagao u spašavanju, opisao nam je što se događalo u tim dramatičnim trenucima.</p><p>Podsjetimo, u srijedu u 16 sati, došlo je do velikog sudara na autocesti A3, nekoliko kilometara od odmorišta Ježevo. Sudarila su se tri kamiona, dva turska i jedan crnogorski, te dva automobila bjelovarskih i bosanskohercegovačkih registracija. Nažalost, poginula su dvojica vozača kamiona, a ostali sudionici nesreće su ostali neozlijeđeni. Nakon sudara buknuo je ogroman plamen zbog kojeg je autocesta satima bila zatvorena. Vatrogasci su ga uspjeli obuzdati tek oko 18 sati.</p><p>Turske tvrtke čiji kamioni su sudjelovali u nesreći zovu se Karakus i Transnet. Vozač tvrtke Karakus preživio je nesreću, a kako nam kažu iz firme, prevozio je kemijski materijal kojeg je zahvatio plamen. Sevdija Zendel, porijeklom iz Makedonije, zaposlenica je ove tvrtke već 22 godine i, kako kaže, još nije doživjela ovako nešto.</p><p>- Naš vozač nije poginuo. Vozio je na ruti Turska-Slovenija i udaren je straga. Trenutno se naš vozač nalazi u Zagrebu i nije ozlijeđen. U šoku je. Preminuo je vozač iz druge transportne kompanije. Nemam drugih informacija, i mi čekamo zapisnik od policije - kazala nam je gospođa Zendel.</p><p>Iz tvrtke Transnet, koja je, kako kažu, dio grupacije Eyuboglu, rekli su nam kako je poginuo jedan njihov vozač. Radi se o Nizamettinu Mirvanu (54) koji je za tvrtku radio pet godina i vozio na potezu između Turske i Njemačke. Kako kažu, imao je troje djece. Prema njihovim informacijama, kamion kojeg je vozio gospodin Mirvan imao je problema te je u jednom trenutku skrenuo u stranu i stao. Zatim je stigao kamion tvrtke Karakus i stao ispred njega. Pretpostavljaju da mu je htio pomoći. Međutim, onda dolazi treći, crnogorski kamion i zabija se u vozilo Transneta koje se zatim zabija u Karakusev kamion ispred sebe, kažu iz tvrtke u kojoj je radio gospodin Mirvan.</p><p>Nakon toga, nesreći se pridružuju još dva automobila. Uskoro vozila zahvaća plamen, a bačve ispunjene kemikalijama iniciraju eksplozije koje su svojim mobitelima zabilježili naši čitatelji. Poginuli su državljanin Turske i državljanin Crne Gore. Ostali sudionici, uključujući trećeg turskog vozača i ljude u autima nisu ozlijeđeni.</p><p>Policija je u međuvremenu objavila rezultate očevida i potvrdila njihovu priču.</p><p>Opisali su kako je vozač u kamionu crnogorskih oznaka prilikom prestrojavanja prešao na dio trake za vozila u nuždi. Zatim je prednjim desnim dijelom udario u stražnji lijevi dio prikolice turskog kamiona. U trenutku nesreće taj kamion je bio zaustavljen na traci za nuždu zbog zamjene gume na desnoj središnjoj osovini prikolice. Od siline naleta zapalila su se oba vozila te je turski kamion zajedno s prikolicom odbačen naprijed. Prednjim dijelom naletio je na stražnji dio prikolice drugog turskog kamiona na traci za nuždu. I njegovo vozilo zahvatila je vatra. Od siline udara došlo je do rasipanja tereta sa sva tri kamiona dok je jedna rola bala papira pala na prednji dio auta bosanskohercegovačkih registarskih oznaka koji je vozio lijevom prometnom trakom u smjeru istoka. Otvoreni požar zahvatio je i stražnji dio njegovog vozila.</p><p>Potom, na rasute materijale naletio je auto bjelovarskih oznaka, koji je također vozio lijevom trakom Nakon zaustavljanja i njegovo vozilo se zapalilo. Požar se zatim proširio na metalnu zaštitnu ogradu i na travu.</p><p>U međuvremenu, javili smo se gospodinu Marinku Dragiću. On je profesionalni vozač s višegodišnjim iskustvom, a u tim trenucima se zatekao u cisterni, na suprotnoj traci autoceste.</p><p>- Ja sam u daljini vidio dim, još nije bilo toliko vatre. Stao sam, a čovjek s brkovima u narančastoj majici mi je vikao da zovem policiju. On je vozio kamion sa zapaljivim tekućinama. Pozvao sam je i izašao iz kamiona, a plamen je sukljao. Pokušali smo pomoći kamionu iza njega. Vidio sam čovjeka za volanom u nesvijesti, pokušali smo otvoriti vrata, ali nije išlo. Prikliještila su se. A onda su krenule detonacije i morali smo pobjeći. Prekoputa je bila moja cisterna, doduše prazna, ali što da je poletjela neka bačva? - kazuje gospodin Dragić i dodaje da se sve dogodilo brzinski, u sekundama. Žao mu je, kaže, što sa sobom nije imao bar nekakav pajser, možda bi uspio otvoriti vrata kabine onesviještenog vozača.</p>