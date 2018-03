Smrt Rusa koji je bio u svađi s Putinom: Britanci mu dali azil

Britanska protuteroristička policija istražuje u utorak neobjašnjivu smrt suradnika preminulog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog, ali kaže da se njegova smrt zasad ne povezuje s napadom nervnim agensom na bivšeg dvostrukog ruskog špijuna.

Nikolai Gluškov (68) pronađen je mrtav u ponedjeljak navečer na adresi u Clarence Avenue na jugozapadu Londona.

