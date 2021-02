Stručna služba OŠ Kajzerica je na svojim web stranicama škole objavila neobično upozorenje. Naime, kako su napisali došli su do saznanja kako postoji nova igra koja se širi među učenicima.

- Ona se sastoji od izazova da učenik legne posred ceste sve dok se automobil ne primakne blizu, a onda se brzo moraju izmaknuti. Učenici su potvrdili da među njima postoje oni koji se tako igraju! Čini se kako je opisani izazov potekao s društvene mreže Tik Tok koju pojedini učenici koriste i aktivni su na njoj. Molimo Vas da obratite pažnju na sadržaj koji je dostupan djeci, pogotovo kada su u pitanju opasne aktivnosti poput navedene - napisali si iz škole i napomenuli da bi djeci trebalo ograničiti pristup društvenim mrežama i nadzirati njihove aktivnosti.

Toj opasnoj igri posvjedočila je i jedna Zagrepčanka koje je suludu igru doživjela na svojoj koži.

- Vidjela sam upozorenje škole na netu i protrnula: "To se meni dogodilo prije oko dva mjeseca, ali u drugom dijelu Zagreba". Vozila sam ulicom Baruna Filipovića i vidjela dvije cure i dečka, rekla bih oko 15-16 godina, kako čekaju da se njima upali zeleno svjetlo za pješake. Taman da ću proći autom preko pješačkog, kad se odjednom dječak zaletio meni ispred auta, u sekundi se bacio na pod i napravio sklek, a već u drugi tren bacio se svom snagom na pločnik! - posvjedočila nam je majka troje djece iz Zagreba koja kaže da je jedva dalje mogla voziti.

- To se dogodilo u par trenutaka, semafor je bio zeleni za aute, a za pješake crveno. Usporila sam i vidjela djevojke kako sa strane plješću i smiju se, a on je sjedio na podu. Ja sam doslovno umrla, ali umrla od straha! U meni nije bilo kapi života! Ljudi, što je to? Pa netko će poginuti, dijete, hej! Suludo, potpuno suludo, zar je to igra, izazov? - pitala je.