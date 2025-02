Smrtonosna 'lažna bjesnoća' se vratila u Istru, psi najugroženiji: Ne hranite ih sirovim mesom...

Bolest Aujeszkoga, poznata još i pod imenom lažna bjesnoća! Da, ima tog i kod nas. Prije desetak dana naletjeli smo na ovu groznu bolest u našoj ambulanti. Zaražen je bio pas koji je došao u doticaj sa sirovim mesom divlje svinje. Nalaz nam je i klinički potvrđen, a pas je nažalost preminuo, rekao je za istra24 veterinar Hrvoje Labura iz Veterinarske ambulante Rovinj.

U njegovoj ambulanti je nedavno zabilježen slučaj 'lažne bjesnoće', bolesti za koju su mislili da je u Istri više nema.

Ovom bolešću najčešće su zaražene svinje, koje je prenose bez simptoma. Napada i mesoždere poput pasa i mačaka, ali samo ako konzumiraju zaraženo sirovo svinjsko meso

- Dakle, iako se bolest među divljim svinjama prenosi kontaktom i slinom do zaraze kod pasa i mačaka može doći samo ako pojedu zareženo meso ili dođu u direktan kontakt sa zaraženom krvlju. Zato je vrlo važno uputiti lovce za pripaze na svoje pse te da ih ni slučajno ne hrane sirovim mesom. Danas je to bio lovači pas, no sutra se u opasnosti može naći i nečiji kućni ljubimac, stoga još jednom upozoravam; pse nikada ne hranite sirovim mesom - objašnjava veterinar.

Ljudi nisu podložni bolesti, ali za zaražene pse gotovo uvijek završava smrću.