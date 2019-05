'SMS-ostavke' u izbornoj noći; Dalija: Znala sam što spremaju

Pet članova je podnijelo ostavku. Sve su to dobri ljudi kojima želim sreću u daljnjem radu i životu i nemam na to više što reći. Što se stranke tiče idemo dalje, imat ćemo sastanak i izabrati nove ljude, kaže nam to predsjednica Starta Dalija Orešković.

Za nekoga tko se na svojim ljudima 'u startu popiknuo' stoički podnosi situaciju, a doznali smo i zbog čega. Osoba koja je dobro upućena u stanje u Startu nam pojašnjava što se zapravo dogodilo.

- Ma da će je kolege napustiti znalo se već mjesec dana. Znala je i ona. Zapravo ako se osvrnete bit će vam jasnije zbog čega se samo Dalija pojavljivala u kampanji. Točnije, ona ju je sama odradila bez ljudi, bez financija, bez ikoga u odnosima s javnošću tako da, po mome, i ovih dva posto glasova na kraju odličan rezultat - kaže naš izvor.

Daliju ništa neće pokolebati

Ističe da ovo nije sigurno kraj Starta i da će Orešković pregrupirati stranku i nastaviti s jednim novim iskustvom. Pitali smo i gdje je zapravo nastao problem s 'odbjeglom petorkom'.

- Iako to više nije ni važno koliko mi je poznato krenulo je od neslaganja po pitanju izgleda internetske stranice Starta. Dalija je htjela drugačije od onoga što su napravili, no ostali se nisu s njom složili pa je onako kako je htjela većina. Također su se razlazili u temama kojima su se htjeli prezentirati javnosti. Dalija je htjela da se bave s tri ključne točke od kojih je glavna antikorupcija jer u tome ima najviše iskustva i zna što i kako bi trebalo raditi. Na kraju je ispalo sve bez glave i repa, ljudi nisu znali što Start želi, nudi. Poruke nisu bile jasne, ništa nije bilo kako treba postavljeno i glasači su to kaznili. Ali nemojte misliti da je ovo kraj Starta. Dalija je uporna i iskrena u onome što radi i prva kampanja koju je sama odradila neće je u tome pokolebati - kaže naš izvor te dodaje nasmijano: 'Pa pogledajte HDZ kako plaču kao curice jer su ostali bez potpore crkve, a Orešković kao krhka žena je zaplivala s morskim psima i ne plače, ide dalje'.

Ostavke podnijeli SMS-om na dan izbora

Potvrdio je i kako je istina da je čuvena petorka deset minuta prije izbornih rezultata SMS-om podnijelo ostavke.

- Pa kažem vam da to nije bilo iznenađenje kada su rekli da će to napraviti. Čujte tko je kakav najbolje se vidi kad brod tone, a Start nije uspio ni jedra razviti... Ako u nešto vjerujete i na tome radite možete uspjeti, a ako odustanete na prvom popikavanju niste bili vrijedni ni išta započinjati - zaključio je naš izvor.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Da je prvoj postavi Starta kraj moglo se vidjeti po fotografijama na njihovim društvenim mrežama gdje su se pojavljivale samo Dalija Orešković i Marina Pavković. Samo njih dvije su, iz predsjedništva Starta, bile i na dočeku izbornih rezultata, u društvu dvojice kandidata koji nisu članovi stranke Bojana Glavaševića i Tomislava Žagara.

Duje Prkut, Tonći Talaja, Branka Lukačević Gregić i Nicole Kwiatkowski deset minuta prije objave rezultata prvih izlaznih anketa SMS-om su Startu rekli zbogom.

Danas su se i očitovali priopčenjem objasnivši svoju stranu priče. Ističu kako oni situaciju u Startu nisu plasirali u medije.

- Razlozi našeg istupanja iz članstva i stranačkih tijela Starta su prvenstveno nezadovoljstvo procesima i odnosima unutar stranke, ali i različito shvaćanje poželjne političke strategije, organizacije kampanje, strategije javnog komuniciranja, izgradnje stranačke infrastrukture, digitalnog stranačkog rada i razvijanja odnosa s drugim političkim akterima. Iako smo odluku o ostavci donijeli pred više od mjesec dana, te smo se gotovo potpuno povukli iz kampanje za europske izbore, odlučili smo je podnijeti nakon izbora - stoji, između ostalog u priopčenju koje potpisuju: Branka Lukačević-Gregić, Duje Prkut, Nicole Kwiatkowski, Stjepan Perko iTonći Talaja.

Dodali su: "Na ovaj način smo htjeli zaštiti Start od negativne medijske slike usred prve predizborne kampanje. Svatko od nas se u Start uključio čista srca, sa svojim znanjima, poštenjem i energijom, prepoznajući u Startu rješenje za političku tragediju u kojoj se nalazi Republika Hrvatska. Startov antikorupcijski program za oporavak našeg društva i države trebao je postati žarišna točka širokog progresivnog društvenog pokreta koji kroz uključenje društvenih, političkih i civilnih aktera provodi mobilizaciju građana, sve s ciljem pokretanja dubinskih promjena koje bi iznova izgradile i osnažile državne institucije i učinile ih neovisnima, stavljajući u njihov primarni fokus ljudska prava, dostojanstvo i potrebe naših građana. Naše uvjerenje da Start trenutno ne razvija vlastite kapacitete za preuzimanje ove zahtjevne, odgovorne i teške uloge bilo je odlučujuće pri donošenju odluke o istupanju iz Predsjedništva i članstva. Stranci antikorupcije, razvoja i transparentnosti te svima koji će u okviru nje nastaviti djelovati želimo umješnost, promišljenost, uspjeh i sreću u daljnjem političkom radu."