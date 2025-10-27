Obavijesti

'UDARILO' REGIJU MALIH ANTILA

Snažan potres magnitude 6,5 zatresao više karipskih otoka

Piše Antonela Šaponja,
Snažan potres magnitude 6,5 zatresao više karipskih otoka
Foto: EMSC

Prema prvim izvještajima, potres se osjetio na nekoliko karipskih otoka, uključujući Guadeloupe, Dominiku, Martinique i Antigua & Barbuda

Snažan potres magnitude 6,5 po Richteru pogodio je u ponedjeljak, 27. listopada 2025. područje istočno od Guadeloupea, u regiji Malih Antila. - Dosta dug i intenzivan potres, čak se čuo i tutanj. Sjedeći na stolici, osjetile su se valovite vibracije koje su se činile beskrajnima - napisao je jedan od svjedoka na stranicama Euromediteranskog seizmološkog centra.

MAGNITUDE 2,7 Potres kod Rijeke: 'Probudilo me, lijepo je puklo i zatreslo'
Potres kod Rijeke: 'Probudilo me, lijepo je puklo i zatreslo'

"Zvučalo je kao motor velikog helikoptera u pozadini, a trajanje koje sam osjetio bilo je između 20 i 30 sekundi", ''Bio sam na gradilištu, u zgradi s jednim katom. Osjetio sam lagano podrhtavanje", "Dobro sam osjetio potres; bio sam u središtu Pointe-à-Pitrea oko 8 sati i 41 minutu. Predmeti u kući su se posvuda pomicali. Zatim je podrhtavanje nastavilo i trajalo je duže nego inače. Nema štete. Hvala Bogu, hvala Djevici Mariji", neki su od komentara.

Foto: EMSC

Prema podacima seizmoloških službi, epicentar se nalazio u Atlantskom oceanu, oko 149 kilometara istočno-sjeveroistočno od Beauséjoura (Guadeloupe) i 223 kilometra sjeveroistočno od Roseaua (Dominika). Potres se dogodio na dubini od oko 35 kilometara.

Prema prvim izvještajima, potres se osjetio na nekoliko karipskih otoka, uključujući Guadeloupe, Dominiku, Martinique i Antigua & Barbuda. U trenutku potresa lokalno vrijeme u epicentralnom području bilo je 08:38 ujutro.

