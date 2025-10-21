EMSC javlja da se noćas u Hrvatskoj osjetio potres, a epicentar je bio 36 kilometara od Rijeke
MAGNITUDE 2,7
Potres kod Rijeke: 'Probudilo me, lijepo je puklo i zatreslo'

Prema EMSC-u u 1 sat u Hrvatskoj se osjetio potres. Magnituda je bila 2,7 po Richteru, a epicentar je bio 36 km od Rijeke.
- Baška, probudilo me. Lijepo puklo i probudilo me. Starigrad kod Senja, dobro se čulo i zatreslo. Kratko podrhtavanje se osjetilo na Rabu. Zujanje pa kratki, ali snažan udar - neki su od komentara.
