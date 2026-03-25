Snažan potres pogodio Italiju: 'Strašno! Cijela zgrada se tresla'

Potres magnitude 4,0 po Richteru pogodio je jutros u 8:13 sati Italiju. Potres je bio na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.

Ubrzo su stigle i prve reakcije Talijana koji su osjetili potres.

- Osjetilo se podrhtavanje praćeno s jakom bukom.

- Cijela zgrada se tresla, sve je trajalo desetak sekundi.

- Podrhtala je cijela zgrada!

- Bilo je strašno, trajalo je kratko, ali je bilo glasno.

Nije ovo jedini potres koji je u ovom mjesecu pogodio Italiju. Potres magnitude 5,9 Richtera pogodio je 10. ožujka južnu Italiju, nekoliko minuta iza ponoći. Epicentar je zabilježen na području oko 20 kilometara od Ischije, otočića u Tirenskom moru i 43 kilometra od Napulja.