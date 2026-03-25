MAGNITUDE 4 PO RICHTERU

Snažan potres pogodio Italiju: 'Strašno! Cijela zgrada se tresla'

Piše Ivan Štengl,
Potres je bio na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.

Potres magnitude 4,0 po Richteru pogodio je jutros u 8:13 sati Italiju. Potres je bio na dubini od 11 kilometara na udaljenosti od 15 kilometara od grada Masse.

Ubrzo su stigle i prve reakcije Talijana koji su osjetili potres.

- Osjetilo se podrhtavanje praćeno s jakom bukom.

- Cijela zgrada se tresla, sve je trajalo desetak sekundi.

- Podrhtala je cijela zgrada!

- Bilo je strašno, trajalo je kratko, ali je bilo glasno.

Nije ovo jedini potres koji je u ovom mjesecu pogodio Italiju. Potres magnitude 5,9 Richtera pogodio je 10. ožujka južnu Italiju, nekoliko minuta iza ponoći. Epicentar je zabilježen na području oko 20 kilometara od Ischije, otočića u Tirenskom moru i 43 kilometra od Napulja.

