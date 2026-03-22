PRIJE ŠEST GODINA OBLJETNICA UŽASA Zagreb je u pandemiji korone pogodio najgori potres u 140 godina

Prije šest godina 22. ožujka 2020. godine, u 6:24 Zagreb je zatresao potres od 5.5 Richtera. Epicentar je bio u Markuševcu. U 7:01 uslijedio je još jedan od 5. Oštećen je vrh južnog tornja Katedrale, a Bandić je drugi dan proglasio prirodnu nepogodu. Bio je to treći najjači potres u Zagrebu od 1880. godine. Ozlijeđeno je 27 ljudi. Nažalost, imali smo i jednu žrtvu. Na 15-godišnju djevojčicu urušili su se komadi dimnjaka dok je spavala.