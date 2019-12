Snažan potres tresao Filipine: Među četvero poginulih i curica

Najmanje četvero ljudi poginulo je u nedjelju u potresu magnitude 6,9 koji je pogodio južne Filipine i izazvao paniku među stanovnicima koji su zbog rušenja zgrada istrčali na ulice.

Najmanje troje ljudi poginulo je u urušavanju trgovine u Padadi, u pokrajini Davao Del Sur, oko 1000 kilometara južno od Manile, javili su vatrogasci.

Water in hotel pool splashed during an earthquake in General Santos City at #Philippines pic.twitter.com/qbAfW2fYZ9