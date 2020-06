Snažan rast dionica Atlantske plovidbe i dionica Dalekovoda

Redovni promet dionicama iznosio je 6,2 milijuna kn, što je oko 50 tisuća kn manje nego jučer. Najtrgovanija je s prometom od 1,55 milijuna kn bila dionica Atlantske plovidbe, čija je cijena skočila 12,50 % na 225 kn

<p>Nakon dva dana pada, <strong>Crobex </strong>indeksi Zagrebačke burze u utorak su porasli, dok su u fokusu investitora bile dionice Atlantske plovidbe i Dalekovoda, koje su i najveće dobitnice s dvoznamenkastim porastima cijene. </p><p>Crobex indeks je porastao za 0,53 posto, na 1.653,04 boda, a Crobex10 za 0,37 posto, na 1.025,94 boda.</p><p>Redovni promet dionicama iznosio je 6,2 milijuna kuna, što je oko 50 tisuća kuna manje nego jučer. </p><p>Najtrgovanija je s prometom od 1,55 milijuna kuna bila dionica Atlantske plovidbe, čija je cijena skočila 12,50 posto, na 225 kuna, pa je bila i najveća dobitnica.</p><p>Slijedi dionica Dalekovoda s prometom od 1,1 milijun kuna te rastom cijene za 10,36 posto, na 4,90 kuna. </p><p>Uz takav rast cijene dionice Dalekovoda, najveći je rast među sektorskim indeksima zabilježio indeks građevinskog sektora, za 3,79 posto, dok je u minusu jedino indeks turističkog sektora, i to za 0,14 posto. </p><p>Na to je, pak, utjecao pad cijene dionice Plave lagune, za 0,71 posto, na 1.400 kuna. Promet dionicama te hotelske tvrtke iznosio je 700 tisuća kuna. </p><p>Inače, od 40 dionica kojima se danas trgovalo tek je njih sedam zabilježilo pad cijene, cijena njih 10 se nije mijenjala, a porasla je cijena 23 dionice. </p><p>Među trgovanijima cijena je porasla dionici AD Plastika, za 3,51 posto, na 147,50 kuna, uz promet od 314,1 tisuću kuna. </p><p>Solinski je proizvođač autodijelova danas objavio da je AD Plastik grupa ugovorila nove poslove s ruskim AvtoVAZ-om ukupne vrijednosti 57,7 milijuna eura za novi model Lade Nive, te tri milijuna eura vrijednu proizvodnju dijelova za Nissan Qashqai, također u Rusiji. </p><p>Promet dionicama Hrvatske poštanske banke iznosio je 308,5 tisuća kuna, a cijena im je u plusu od 1,71 posto, na 476 kuna. </p><p>Time cijena dionici HPB-a nastavlja rasti, a nakon jučerašnje objave te banke da je zaprimila drugostupanjsku presudu Visokog trgovačkog suda u Zagrebu kojom se preinačuje prvostupanjska presuda i odbija tužbeni zahtjev kojom je HPB-u bilo naloženo platiti tužitelju Moj Dvor Građenje d.o.o. iznos od 80,3 milijuna kuna sa zakonskim zateznim kamatama od 10. ožujka 2011. godine. Tom drugostupanjskom presudom je tužitelju naloženo i HPB-u nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 1,3 milijuna kuna, izvijestili su jučer iz HPB-a, uz najavu da će, s obzirom na presudu, ukinuti prethodno formirano rezerviranje u iznosu od 89,1 milijun kuna.</p><p>Rast cijene, uz promete veće od sto tisuća kuna, bilježe i dionice Kraša, i to za 0,67 posto, na 604 kune, Optima telekoma za 0,68 posto, na 5,90 kuna, HT-a za 1,17 posto, na 173,50 kuna, te Končar Elektroindustrije za 1,67 posto, na 488 kuna. </p><p>Najviše je, pak, pala cijena dionicama Ericssona Nikole Tesle, za 3,17 posto, na 1.220 kuna, uz promet od 46,6 tisuća kuna. </p><p>I dok je glavni dionički indeks Zagrebačke burze u plusu nešto većem od 0,5 posto, vodeći europski burzovni indeksi su u plusu za više od dva posto. </p><p>Tako je STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica oko 17 sati u plusu od oko 2,5 posto.</p><p>Na europskim burzama, naime, u utorak su cijene dionica bilježile veće poraste, nadoknadivši jučerašnje gubitke, jer je ulagače ohrabrio rast Wall Streeta, nakon najava američke središnje banke o podršci gospodarstvu.</p>