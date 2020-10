Podsjetimo,\u00a0Tijekom dana u Dalmaciji je zabilje\u017eeno najsna\u017enije\u00a0jugo unazad nekoliko godina. Na Palagru\u017ei je do 11 sati jugo imalo udare do 109 km/h, na Lastovu 108 km/h, a\u00a0 u Splitu 90 km/h.

U Istri, mjestu Kavran padala je tu\u010da veli\u010dine lje\u0161njaka, a fotografije nam je poslao \u010ditatelj.\u00a0

\"Najgore tek slijedi!\"\u00a0najavio je Tomislav Kozari\u0107, dipl. ing. iz DHMZ-a, u HTV-ovoj sino\u0107njoj emisiji Vrijeme komentiraju\u0107i ja\u010danje ju\u017eine u petak i najavljuju\u0107i nevrijeme tijekom subote.\u00a0

Osim u subotu diljem Hrvatske iznadprosje\u010dno visoke temperature zraka, koja \u0107e u sredi\u0161njoj i osobito isto\u010dnoj Hrvatskoj biti oko dosada\u0161njih listopadskih rekorda - ponegdje gotovo sigurno i vi\u0161a od njih - mnogima \u0107e smetati i ju\u017eina, posebice na Jadranu, gdje \u0107e prevladavati jako i olujno jugo, uz koje \u0107e more mjestimice biti i ja\u010de valovito.

I ki\u0161a \u0107e mnogima prouzro\u010diti nevolje, osobito od kasnog poslijepodneva do nedjeljnog jutra, kada \u0107e u ve\u0107ini krajeva biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i olujnog nevremena uz mogu\u0107nost tu\u010de, na Jadranu i pijavica. Stoga su stru\u010dnjaci DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave.

Od nedjelje \u0107e biti mirnije i malo manje toplo, ali i dalje promjenjivo, uz jugozapadnjak i jugo, te uz povremenu ki\u0161u, osobito na Jadranu i podru\u010djima uz njega.

