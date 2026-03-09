Obavijesti

Snažna eksplozija odjeknula u Belgiji, razneseni su prozori na sinagogi: 'Čin antisemitizma'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Yves Herman

Gradonačelnik Liègea Willy Demeyer oštro je osudio napad kao "iznimno nasilan čin antisemitizma". Upozorio je da se vanjski sukobi ne smiju prelijevati na belgijske ulice, aludirajući na napetosti na Bliskom istoku

Sinagoga u belgijskom gradu Liègeu oštećena je u snažnoj eksploziji u ponedjeljak rano ujutro, izvijestila je policija. U incidentu, koji su najviši dužnosnici osudili kao antisemitski napad, nije bilo ozlijeđenih, no zabilježena je značajna materijalna šteta.

Do eksplozije je došlo oko četiri sata ujutro ispred sinagoge u ulici Léon Frédéricq. Silina detonacije raznijela je prozore na vjerskom objektu i na zgradama preko puta. Policija je osigurala područje, a istragu je preuzelo belgijsko Savezno tužiteljstvo, koje je nadležno za slučajeve terorizma i organiziranog kriminala.

Police secure the site near a synagogue damaged by an explosion in Liege
Foto: Yves Herman

Gradonačelnik Liègea Willy Demeyer oštro je osudio napad kao "iznimno nasilan čin antisemitizma". Upozorio je da se vanjski sukobi ne smiju prelijevati na belgijske ulice, aludirajući na napetosti na Bliskom istoku.

​- Ne smije biti govora o uvozu vanjskih sukoba u naš grad - poručio je.

Oglasio se i premijer Bart De Wever. "Antisemitizam je napad na naše vrijednosti i društvo i moramo se boriti bezrezervno", napisao je. Ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin opisao je događaj kao "gnusan antisemitski čin" te najavio jačanje sigurnosnih mjera oko židovskih objekata.

A view of the site of a synagogue damaged by an explosion in Liege
Foto: Yves Herman

Sinagoga u Liègeu, izgrađena 1899. godine, ujedno je i muzej povijesti lokalne židovske zajednice. Yves Oschinsky, predsjednik Odbora židovskih organizacija Belgije, incident je opisao kao "izuzetno zabrinjavajući i ozbiljan antisemitski čin".

