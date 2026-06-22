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Snažna eksplozija u katarskom LNG postrojenju: Ozlijeđeno 54 ljudi, još 18 vode se kao nestali

Piše HINA,
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Snažna eksplozija u katarskom LNG postrojenju: Ozlijeđeno 54 ljudi, još 18 vode se kao nestali
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Foto: Reuters

Incident tijekom pokretanja operacija u industrijskom gradu Ras Laffan rezultirao je eksplozijom i požarom u lokalnom plinskom postrojenju Barzan u nedjelju navečer

Pedeset četiri osobe su ozlijeđene, a još ih se 18 vodi kao nestalo nakon eksplozije u ključnom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Katru u Ras Laffanu u nedjelju, priopćile su vlasti. Incident tijekom pokretanja operacija u industrijskom gradu Ras Laffan rezultirao je eksplozijom i požarom u lokalnom plinskom postrojenju Barzan u nedjelju navečer, priopćio je QatarEnergy. Timovi hitne pomoći raspoređeni su kako bi stavili požar pod kontrolu, što je i učinjeno.

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Snažna eksplozija u katarskom LNG postrojenju: Ozlijeđeno 54 ljudi, još 18 vode se kao nestali VIDEO
Snažna eksplozija u katarskom LNG postrojenju: Ozlijeđeno 54 ljudi, još 18 vode se kao nestali | Video: Reuters/Google earth

Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je 54 ljudi ozlijeđeno, a 18 se vodi kao nestalo te se za njima traga. Eksploziju je pripisalo "tehničkoj nesreći" te je priopćilo da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti.

Dodali su da Katarov međunarodni tim za potragu i spašavanje, u suradnji s civilnom zaštitom, provodi operacije potrage za nestalima.

QatarEnergy nije naveo je li eksplozija prouzročila štetu na postrojenju koje opskrbljuje domaće tržište plinom.

Svjedok Reutersa ranije je izvijestio da se snažna eksplozija čula u glavnom gradu Dohi, južno od postrojenja Ras Laffan.

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