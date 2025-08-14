Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Četvrtak je u Dalmaciji donio najviše dnevne temperature između 32 i 38 stupnjeva, no kasno poslijepodne jaka grmljavina pogodila je dijelove regije. Nevrijeme je zahvatilo područje od Mosora do Kamešnice, a najjače od Sinja do Solina, gdje su u tom trenutku prolazili brojni hodočasnici, piše Dalmacija Danas.

Kiša, pljuskovi i tuča zabilježeni su i na splitskom i solinskom području, a u Podstrani je udar munje izazvao manji požar koji je brzo ugašen. U Žrnovnici su udari vjetra dostigli 100 km/h, uz pad grana na prometnice.

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva. Ovo je drugi dan zaredom da grmljavina pogađa sinjsko područje; od početka kolovoza zabilježeno je 70 litara kiše po četvornome metru, znatno više od prosjeka.

Dobra vijest za hodočasnike i turiste je da za Veliku Gospu i subotu vrijeme će biti stabilno. Novi pljuskovi očekuju se u nedjelju, uz umjerenu do pojačanu buru, dok će vrućine postupno popuštati krajem tjedna.