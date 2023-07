'Snažno nevrijeme u Hrvatskoj nanijelo je veliku štetu na šumama, ukupno 140 mil. eura'

Oluja koja je prošli tjedan zahvatila cijeli prostor Hrvatske od Istre do Iloka prouzročila štetu koja se do današnjeg dana procjenjuje na milijun i pol kubika. To je više od milijun stabala - rekao je novi predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić na konferenciji na medije koja se održala u četvrtak na Medvednici.

Izvijestili su kako je najviše štete na području Vukovarsko-srijemske županije, a ukupna šteta na šumama u Hrvatskoj je oko 140 milijuna eura. Što znači, plan Hrvatskih šuma, koji je prihvaćen na početku godine, mora se hitno mijenjati kako bi se rasteretila određena područja gdje je zdrava šuma, a šume pogođene nevremenom moraju se sanirati.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Moramo hitno djelovati da uskladimo planove za obnovu šuma - istaknuo je te objasnio da je bitno brzo ukloniti debla kako se ne bi zarazila. Zdravo drvo će prodati. Radnici na Medvednici saniraju štetu, odnosno pala drveća, na sreću niti jedan objekt nije nastradao.

Foto: Marta Divjak/24sata

Dujić je dodao kako su se Hrvatske šume građanima i stožerima Civilne zaštite stavile na raspolaganje odmah nakon oluje.Čistile su se prometnice, a održan je i sastanak s ministarstvima.

Voditelj zagrebačke ispostave Hrvatskih šuma Damir Miškulin je rekao kako je na području Zagreba prema prvoj procjeni stradalo oko 75 tisuća kubika, odnosno tridesetak tisuća stabala.

- U idućim danima, nakon čišćenja prometnica, znat će se realniji podaci - rekao je Miškulin.

Najviše šteta zabilježeno je na području UŠP Vinkovci - 850 tisuća, Gradiška - 250 tisuća, Bjelovar - sto tisuća, te Zagreb, Gospić, Požega, Osijek i Sinj. Usporedbe radi, ukupna godišnja proizvodna količina Hrvatskih šuma pet milijuna i dvjesto tisuća kubika.

Oluja Teodor 2013. je bila najgora oluja za stabla u Zagrebu

Još uvijek bezimena oluja, prošli tjedan je bila velikih razmjera, no oluja Teodor 2013. bila do sada najgora oluja na području Zagreba.

- Teodor je uništio pedesetak tisuća kubika na području Grada Zagreba. Znači, Medvednica i park-šuma Grada Zagreba, oluja Rea bila je nešto blaža, dvadesetak tisuća kubika, a ova od prošle srijede malo je bolja za nas, desetak tisuća kubika je stradalo. Medvednica je prošla puno bolje, međutim park-šume Grada Zagreba su na nivou Ree, to je oko šesto, sedamsto stabala na području Grada Zagreba, i to dosta krupnih stabala - rekao je Miškulin te upozorio građane da izbjegavaju šume na području Zagreba dok se sve ne sanira.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Raditi će se cijelo ljeto da se sve sanira. Situacija nije katastrofalna, ali Sljeme je najgore stradalo. Preporuka građanima je da zasad ne idu na Sljeme i u druge šume i parkove jer ta područja i dalje nisu sigurna - poručuje Miškulin