OPREZ, VOZAČI

Snijeg ne prestaje padati diljem zemlje, stvara velike probleme. Civilna zaštita izdala je upute!

Snijeg ne prestaje padati diljem zemlje, stvara velike probleme. Civilna zaštita izdala je upute!
Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Civilna zaštita izdala je upute za postupanje u slučaju snijega i poledice

Snijeg je u subotu zabijelio većinu Hrvatske, brojne su ceste zbog obilnog snijega zatvorene, a za riječku regiju je upaljen i crveni meteoalarm. Iz Civilne zaštite Republike Hrvatske izdali su upute za postupanje u slučaju snijega i poledice.

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog odrona na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela, vozi se jednim trakom naizmjenice uz privremenu prometnu signalizaciju. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

Tijekom noći i ujutro zbog niskih je temperatura na vlažnim dijelovima cesta u unutrašnjosti moguća poledica. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama cesta kroz Liku i Gorski kotar.

Ujutro su još moguća ograničenja za pojedine skupine vozila zbog bure na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A6 Rijeka-Zagreb, Jadranskoj magistrali (DC8) podno Velebita i na širem riječkom području, javlja HAK.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Sjeverozapadna Hrvatska:

  • DC30 V. Kosnica-čv. Kosnica-V. Gorica-Ogulinec
  • DC31 Velika Gorica-Pokupsko
  • DC36 Cerje Pokupsko (D31)-Pokupsko
  • DC408 Zračna luka Pleso - D30
  • DC430 Kosnica (D30) - Zračna luka dr. Franjo Tuđman
  • DC536 Čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30)

Gorski kotar:

  • A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
  • DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
  • DC32 Prezid-Delnice
  • DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
  • DC203 Brod na Kupi-Delnice
  • DC305 Parg-Čabar
  • DC549 Vrata-Fužine
  • DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
  • ŽC5030 Platak-Kamenjak
  • ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
  • ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
  • ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
  • ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
  • ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
  • ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:

  • A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok
  • DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
  • DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj
  • DC25 Korenica-Lički Osik
  • DC27 Gračac-Zaton Obrovački (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)
  • DC42 Josipdol-Grabovac
  • DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
  • DC52 Špilnik-Korenica
  • DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
  • DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
  • DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
  • DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
  • DC522 Udbina-Gornja Ploča
  • ŽC5203 Dobroselo-Srb
  • ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
  • na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

  • DC1 Dugopolje-Klis
  • DC8 Dubci-Marušići
  • DC39 Aržano-Svib
  • DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
  • DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
  • DC62 Šestanovac-Zagvozd

