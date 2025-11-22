Civilna zaštita izdala je upute za postupanje u slučaju snijega i poledice
Snijeg ne prestaje padati diljem zemlje, stvara velike probleme. Civilna zaštita izdala je upute!
Snijeg je u subotu zabijelio većinu Hrvatske, brojne su ceste zbog obilnog snijega zatvorene, a za riječku regiju je upaljen i crveni meteoalarm. Iz Civilne zaštite Republike Hrvatske izdali su upute za postupanje u slučaju snijega i poledice.
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.
Zbog odrona na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela, vozi se jednim trakom naizmjenice uz privremenu prometnu signalizaciju. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.
Tijekom noći i ujutro zbog niskih je temperatura na vlažnim dijelovima cesta u unutrašnjosti moguća poledica. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama zbog zimskih uvjeta bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama cesta kroz Liku i Gorski kotar.
Ujutro su još moguća ograničenja za pojedine skupine vozila zbog bure na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A6 Rijeka-Zagreb, Jadranskoj magistrali (DC8) podno Velebita i na širem riječkom području, javlja HAK.
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Sjeverozapadna Hrvatska:
- DC30 V. Kosnica-čv. Kosnica-V. Gorica-Ogulinec
- DC31 Velika Gorica-Pokupsko
- DC36 Cerje Pokupsko (D31)-Pokupsko
- DC408 Zračna luka Pleso - D30
- DC430 Kosnica (D30) - Zračna luka dr. Franjo Tuđman
- DC536 Čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30)
Gorski kotar:
- A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
- DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
- DC32 Prezid-Delnice
- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi-Delnice
- DC305 Parg-Čabar
- DC549 Vrata-Fužine
- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:
- A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok
- DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin; Dugopolje-Klis
- DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj
- DC25 Korenica-Lički Osik
- DC27 Gračac-Zaton Obrovački (zbog vozila bez zimske opreme, zastoji su te je otežano zimsko održavanje ceste)
- DC42 Josipdol-Grabovac
- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
- DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
- DC522 Udbina-Gornja Ploča
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.
Splitsko-dalmatinska županija:
- DC1 Dugopolje-Klis
- DC8 Dubci-Marušići
- DC39 Aržano-Svib
- DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
- DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
- DC62 Šestanovac-Zagvozd
