Snijeg u Lici, moguća poledica: Temperature padaju i do -10°C

Za sve skupine vozila u potpunosti su otvorene autoceste: A1 Zagreb-Split-Ploče (od 06,37 sati) i A6 Rijeka-Zagreb. Sljemenska cesta je otvorena za sav promet, javlja HAK.

Zimski su uvjeti (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema) na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Pavučnjak-Karlovac-Udbina-Gračac i staru cestu kroz Gorski kotar između Karlovca i Rijeke (DC3).

Slab snijeg pada u Lici. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Magla smanjuje vidljivost duž cijele autoceste A6 Rijeka-Zagreb. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zbog vjetra, na dionici autoceste A7 između čvorova Draga i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila), javlja HAK.

Što se vremena tiče, cijeli dan će biti uglavnom sunčano. U Dalmaciji je moguća kiša ujutro i prijepodne, a u gorskoj Hrvatskoj snijeg. Na kopnu će ponegdje biti magle i sumaglice, a na Jadranu umjerena bura. Temperature će se kretati između 1 i 6, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.

U ponedjeljak znatno hladnije: Ujutro i do -10

Slično će biti i u ponedjeljak, osim što će biti znatno hladnije. Jutarnja temperatura bi mogla biti do -10, a najviša dnevna do 5 stupnjeva. Na Jadranu slično kao i danas, od 8 do 11 stupnjeva.

Prema informacijama DHMZ-a od 7 sati ujutro, na Zavižanu je napadalo 169 cm snijega, u Delnicama 77 cm, na Plitvičkim jezerima 59 cm, Ogulinu 56 cm, Slunju 50 cm. U Zagrebu ima tek 1 centimetar snijega na mjernoj postaji u Maksimiru, dok su na aerodromu izmjerili 9 cm.