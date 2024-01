Stigla prava zima! Napadao snijeg, temperature u minusu. Za tri regije izdan crveni alarm

Foto: Pixsell/DHMZ

Kopiranje linka Danas pretežno oblačno, mjestimice snijeg, češće na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu ponegdje malo kiše, poslijepodne sunčana razdoblja osobito na sjevernom dijelu. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita lokalno orkanskim. Temperatura zraka na kopnu od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C, piše DHMZ. Foto: DHMZ Za riječku regiju, Kvarner i Velebitski kanal izdan je crveni alarm zbog orkanskih udara bure. Za ostatak zemlje izdan je žuti i narančasti alarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno. Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata Očekuje se da bi u Slavoniji snijega moglo pasti do 10 centimetara, u gorju do 15, a na zagrebačkom i karlovačkom području više od 5 centimetara. Ovo su trenutne visine snijega: Foto: DHMZ