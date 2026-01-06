Zima pokazuje zube diljem cijele Hrvatske, temperature su na nekim područjima debelo ispod nule. Dok unutrašnjost očekuje snijeg, na Jadranu će pasti obilna kiša, uz snažan vjetar
Snijega do koljena, ledena kiša u Dalmaciji. DHMZ izdao brojna upozorenja, evo što nas čeka!
Pred Hrvatskom su vrlo nepovoljni vremenski uvjeti koji će potrajati do četvrtka, 8. siječnja 2026, upozorili su meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Zbog kombinacije snijega, obilne kiše i olujnog vjetra izdana su brojna upozorenja, a vrijeme će osobito utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom.
U utorak, 6. siječnja, Hrvatsku očekuje pretežno oblačno vrijeme uz oborinu. U unutrašnjosti će padati snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na Jadranu se očekuje kiša, u Dalmaciji mjestimice obilna, a na jugu ponegdje uz grmljavinu. Snijeg je moguć na sjevernom Jadranu i sjeveru Dalmacije, dok se u unutrašnjosti Dalmacije kiša lokalno može smrzavati na hladnom tlu i predmetima.
Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita u drugom dijelu dana i olujna. Na jugu će puhati umjereno, navečer i jako jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od -5 do 0 °C u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7 °C, a drugdje na Jadranu od 5 do 10 °C. Na jugu zemlje najviša dnevna temperatura dosezat će do 15 °C.
Zima pokazuje zube i na Jadranu pa će tako, upozoravaju iz DHMZ-a, biti izrazito vjetrovito. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima koji mogu dosezati i oko 130 kilometara na sat. U utorak i srijedu očekuju se najveći problemi, uključujući moguća ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu. Na jugu zemlje povremeno će puhati jak južni i jugozapadni vjetar te jugo.
Istodobno će Jadran, osobito Dalmacija, zahvatiti obilna kiša. Lokalno može pasti i više od 100 litara oborine po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, ponajprije u gradskim područjima i uz vodotoke.
U unutrašnjosti zemlje prevladavat će zimski uvjeti. Često će padati snijeg, a snježni pokrivač posebno će se stvarati u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje. Do kraja srijede ondje se očekuje između 20 i 50 centimetara snijega, dok će u planinskim krajevima jak vjetar uzrokovati mećave i snježne zapuhe. Zbog pada temperature, kiša će i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prelaziti u susnježicu i snijeg, a pahulje su moguće ponegdje čak i uz samu obalu, osobito na sjevernom Jadranu.
Temperature će biti vrlo niske. U većini unutrašnjosti danju se neće dizati iznad nule, dok će jaka bura na Jadranu dodatno pojačavati osjećaj hladnoće, pa će osjet ugode mjestimice biti “iznimno hladan”. U četvrtak se sa sjeverozapada očekuje postupno smirivanje vremena i prestanak oborina, ali će jutra biti vrlo hladna, uz temperature u unutrašnjosti i do -10 °C, a lokalno ispod nule i na obali.
Građanima se savjetuje oprez te prilagodba putovanja i svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima. Važno je redovito pratiti prognoze i upozorenja te postupati prema preporukama nadležnih službi, jer se razine upozorenja mogu mijenjati iz sata u sat.
