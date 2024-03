Snimaju selfie, grle se i ljube: 'Zadnji dan u Saboru? Žao mi je što uvijek u medije izađe cirkus'

Zadnji je dan zasjedanja Hrvatskog sabora u ovom sazivu. Od samog jutra zastupnici za govornicom iznose svoja stajališta ili stajališta Klubova. Zadnjeg radnog dana zastupnici su glasali o ukupno 39 točaka. To su zadnje toče koje je ovaj saziv Sabora donio. Posebno zanimljivo je kako se glasalo i o Lex AP-u, zakonu oko kojeg je bilo puno prijepora zbog utjecaja koji će imati na zviždače i slobodu medija. U konačnici je uz podršku 77 zastupnika taj zakon i izglasan.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako bi obilježio posljednji dan zasjedanja Sabora predsjednik Gordan Jandroković snimio je selfie sa zastupnicima. No nije bio jedini slikali su se Marijan Pavliček, Željko Sačić, Vesna Vučemilović, Majda Burić, Domagoj Hajduković, Sabina Glasovac, Sanja Radolović, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić, Anka Mrak Taritaš i brojni drugi.

Zastupnik Marijan Pavliček kaže da će se svi razići u mirnom ozračju.

- Četiri godine brzo proleti, ali jako je bitno da ste pošteno odradili svoj posao. To je moj moto u politici, da daš sve od sebe i da si dao svoj maksimum. Bojim se da veliki dio zastupnika nije dao niti približno što je mogao, a to potvrđuje i poluprazna sabornica u zadnje četiri godine. To je najgora slika koja se šalje iz Hrvatskog sabora, ja ni dan danas 20 posto zastupnika nisam upoznao. Nadam se da svi bez obzira na svjetonazor žele dobro i bolje ovoj državi - rekao nam je Pavliček.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Da je zadovoljna jer je izboriti neke stvari, rekla nam je zastupnica Marina Opačak Bilić.

- Mislim da su nakon mojih opetovanih upozoravanja pokrenute neke inicijative na lokalnoj razini, ali mislim i na prihvaćanje mojih amandmana koji su doprinijeli napretku u određenim područjima. To je, uz pohvale građana koji prate naš rad i koji nam se javljaju, posebna satisfakcija. Iako je ovaj mandat bio dosta turbulentan, ostaje mi u lijepom sjećanju. Žao mi je što u medijima uvijek završe farse i cirkusi koji su se događali u sabornici dok neke kvalitetne rasprave nikada ne budu u fokusu te se nadam da će od idućeg mandata taj dio biti drukčiji - rekla nam je zastupnica Opačak-Bilić koja dodaje da je kroz mandat bilo dosta anegdota.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Teško je ovako iz rukava izdvojiti jednu. Jučer sam se s nekoliko kolega prisjećala onih prvih dana kada smo se upoznavali, bilo je dosta smiješnih situacija kojih smo se prisjetili - zaključila je Opačak-Bilić.