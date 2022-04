Snimili rijedak prizor kod Dubrovnika: "Dupin se cijeli dan igrao u rijeci i lovio ribu"

Znam da zalaze dupini redovito u Zrmanju, nije to tako čudno, žive oni i u estuarijima rijeka, no nemam podatak da su zabilježeni u Rijeci dubrovačkoj, odnosno u rijeci Ombli, govori doktor Tomislav Gomerčić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Dupin iz rijeke Omble, koja je duga nekoliko kilometara, proveo je cijelo popodne loveći ribu, kažu nam svjedoci koji su vikali od uzbuđenja jer vidjeti velikog sisavca na krajnjem jugu zemlje, ali u rijeci, vrlo je rijedak prizor. Dobri dupini provode čak oko 80% u aktivnostima koje su vezane uz lov i traženje hrane, pa ni ovaj dubrovački nije izuzetak.

- To je bilo predvečer, oko 19 sati, vidio sam da nešto bućka, mislio sam da je ronioc. Znam da su morski sisavci ušli prije par godina u Omblu, ali ovo sam ja vidio po prvi put, kazuje nam Goran Tušek koji je i snimio video.

- Sve je to trajalo par minuta, a poslije je krenuo put izvore rijeke i nisam ga više vidio. Pretpostavljam da ide dolje do dna, pa se vraća - dodao je.

Dupini ipak u rijeke jadranskog sliva samo povremeno zalaze.

- Mogu oni cijeli život provesti u rijeci, zapravo to njima ne smeta, ionako je to bočata voda. Tu ima mnogo ribe, nije im to problem, no dupin ipak bira život u otvorenom moru jer je tok rijeke za njih premali i preuski prostor, objašnjava Gomerčić.

Dupinima prostora za lov i igru nikad dosta. Procjenjuje se da svakoj jedinki treba prostor od 20x20 kilometara.

U Jadranu najčešće, uz priobalju žive dobri dupini, pa je vjerojatno i ovaj, iz Omble te vrste, iako na otvorenom moru se mogu naći još dvije vrste, ali oni rijetko zalaze u plitke vode.

Dobri dupin ima izduženi hidrodinamični oblik tijela. Boja mu varira od tamno plave do smeđe-sive na leđima, preko svijetlo sive na bokovima i bijele na trbuhu, koja može poprimiti i ružičastu nijansu tijekom ljeta kad je temperatura mora viša. Odrasli dobri dupini dugački su od 2 do 4 metra, a težina se može kretati između 100 i 500 kg. Odrasle jedinke populacije koja naseljava Jadran dosižu najveću dužinu od oko 3 metra. Dobri dupini, sa svojim čelično-plavim leđima i njuškama kojima kao da se smiješe, vrlo su inteligentne i društvene životinje, te ih turisti i domaći ljudi vole. No, ribari baš ne dijele to mišljenje jer im često uništavaju mreže i rastjeruju ribu.

Procjenjuje se da je u Jadranu oko tisuću jedinki dobrih dupina, zaštićeni su Zakonom o zaštiti prirode, a za njihovo ubijanje zapriječena je kazna od 35.000 kuna.

