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objavljivao na društvenim mrežama

Snimio kako juri 175 km/h kroz Pulu: Policija mu stigla na vrata

Piše Ivan Jukić,
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Snimio kako juri 175 km/h kroz Pulu: Policija mu stigla na vrata
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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U Puli je 43-godišnji vozač motocikla kažnjen zbog opasnog ponašanja u prometu, nakon što je snimao i dijelio svoje vožnje brzinama preko 100 km/h na društvenim mrežama. Policija ga upozorava na ozbiljne posljedice takvih činova te najavljuje prekršajni postupak.

Policija je u Puli kaznila vozača (43) koji je motociklom divljao gradskim prometnicama, a svoje opasne vožnje pritom snimao i objavljivao na društvenim mrežama. Prometna policija pokrenula je kriminalističko istraživanje nakon što je pronašla više njegovih objavljenih snimki na kojima se vidi kršenje prometnih propisa.

Utvrđeno je kako je muškarac od listopada prošle godine do rujna ove godine u više navrata objavljivao snimke vožnje motocikla pulskim ulicama. Na njima je vidljiv brzinomjer koji pokazuje brzine veće od 100 kilometara na sat.

U jednom slučaju motocikl je jurio čak 175 km/h, i to prometnicom na kojoj je brzina ograničena na 50 km/h.

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Policija ističe kako je 43-godišnjak objavljivanjem takvih snimki promovirao društveno neprihvatljivo i opasno ponašanje. Budući da je sadržaj bio dostupan javnosti, upozoravaju da je mogao negativno utjecati na druge vozače, posebno mlađe, te ih potaknuti na oponašanje takve vožnje.

Protiv vozača se pokreće prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Iz policije ponovno upozoravaju vozače da opasna vožnja nije nikakav dokaz hrabrosti ili vozačkog umijeća.

Velike brzine kroz grad, nagla ubrzanja i rizični manevri mogu u djeliću sekunde završiti tragedijom. Posebno kada se takve vožnje odvijaju na prometnicama kojima svakodnevno prolaze pješaci, biciklisti i drugi vozači.

Policija poručuje kako će i dalje sankcionirati vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost u prometu.

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