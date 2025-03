Snimio neobičnu i rijetku pojavu iznad Đakova: Ovakvi se oblaci prvi put spominju 1894. godine!

Čitatelj 24sata snimio je u četvrtak rijetku i neobičnu pojavu na nebu iznad Đakova koja se prvi put u stručnoj literaturi spominje 1894. godine.

- Mammatus oblaci upravo iznad grada - napisao je čitatelj koji nam je poslao fotografiju.

Foto: Čitatelj 24sata

Kakvi su to mammatus oblaci?

Fotografije ovakvih oblaka često su znali koristiti teoretičari zavjera koji tvrde da ovakvi oblaci ne mogu nastati prirodno i da takvih oblaka nije bilo prije. DHMZ je u odgovoru Faktografu potvrdio kako je to prirodna pojava, ali i da su mammatus oblaci jedna od najneobičnijih i najosobitijih formacija oblaka.

- Oni najčešće imaju oblik izbočina koje vise s baze glavnog oblaka koje podsjećaju na ženske grudi po čemu su i dobili ime. Naziv mammatus dolazi od latinske riječi mamma što u prijevodu znači 'vime' ili 'grudi'.

Oblake su snimili i fotoreporteri Pixsella.

Prekrasni kišni oblaci iznad Čepina | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Teoretičari na aparatima

Prije više od 130 godina prvi put ih je opisao pionir meteorologije William Clement Ley.

- Nastaju prilikom spuštanja i zagrijavanja zraka odnosno sudaranjem hladnog zraka koji tone i uzlaznog toplog zraka. Kako se zrak ne spušta jednoliko, područja s više vlage zagrijavaju se sporije te tako nastaju vrećice kondenzacije koje pritom stvaraju oblike koji izgledaju kao da vise iz matičnog oblaka. Proces nastanka mammatus formacija također ih čini posebnima, jer je suprotan od nastanka drugih vrsta oblaka koji nastaju zbog uzdizanja zraka - piše DHMZ.

PROGNOZA VREMENA ZA DANAS

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice kiša, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju povremeno s olujnim udarima. I dalje iznadprosječno toplo, najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, piše DHMZ.

PROGNOZA SUTRA

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu. Mjestimice je moguća i obilna oborina, osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, a lokalno i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo, ponegdje moguće i olujno. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, na Jadranu između 11 i 14 °C. Najviša dnevna uglavnom od 13 do 17, a na istoku i do 20 °C.