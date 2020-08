Snimka iz drugog kuta: Zašto su mu pucali u leđa sedam puta?!

Pojavila se snimka koja pokazuje incident iz Wisconsina iz drugog kuta. Na njoj se vidi kako se Afroamerikanac prvo hrva s policajcima, potom se ustaje i odlazi do auta. Policajac ide za njim i puca mu u leđa

<p>Afroamerikanac <strong>Jacob Blake (29)</strong>, u teškom je stanju nakon što ga je u nedjelju policajac u Wisconsinu upucao u leđa. </p><p>Policajci su na intervenciju izašli u gradu Kenoshi, nakon dojave o obiteljskom nasilju. Jacoba su pronašli ispred kuće.</p><p>Na prvoj snimci vidi se kako Jacob nenaoružan ide prema automobilu ignorirajući naredbe da se zaustavi. Policajac ga jednom rukom vuče za majicu, a u drugoj drži pištolj. Odjedanput mu ispaljuje najmanje sedam metaka u leđa. Jacob pada na sjedalo, glava mu udara u trubu. Čuje se i vriska žene ispred auta. U autu je u trenutku pucnjave bilo njegovo troje djece.</p><p>Gledali su kako im policajac puca u oca. </p><p>Pojavila se snimka iz drugog kuta koja pokazuje što je prethodilo pucnjavi. Ni na jednoj snimci se ne vidi da Jacob ima oružje.</p><p><strong>Uznemirujući video: Upucali ga u leđa sedam puta</strong></p><p>Isti dan u Kenoshi veliki neredi. Morali su uvesti policijski sat nakon što je stotinjak bijesnih građana napalo policiju kamenjem i Molotovljevim koktelima. Policajci su odgovorili suzavcem i pendrecima. Zapaljeno je i nekoliko kontejnera i kamiona. </p><h2>Snimka iz drugog kuta</h2><p>U snimci koja se naknadno pojavila vidi se incident iz drugog kuta. Snimka nam ne odgovara na pitanje zašto je policajac (ili više njih) pucao u nenaoružanog crnca iz blizine čak sedam puta. Na novoj snimci se vidi kako se Jacob hrva s policajcima, očito se opire uhićenju, ide prema automobilu, ali nije jasno zašto je dobio sedam metaka u leđa. To bi trebala pokazati istraga.</p><p>Prvi video je na Twitteru objavio <strong>Benjamin Crump</strong>, odvjetnik koji zastupa obitelj Georgea Floyda, Afroamerikanca kojeg je policajac ugušio i zbog kojeg su nastali veliki neredi diljem Amerike. Iz tog incidenta proizašao je i pokret 'Black lives matter', koji su podržali mnogi iz svijeta sporta, politike i showbizza. Tim pokretom šalje se poruka da bismo svi trebali biti jednaki. No to u Americi, kao što već vjerojatno znate, nije slučaj.</p><p><strong>Pogledajte video: Policajci u Americi upucali nenaoružanog crnca</strong></p><p>Policija iz Wisconsina objavila je kako istražuje incident, a policajci koji su sudjelovali u postupanju su na administrativnom dopustu dok ne završi istraga. </p>