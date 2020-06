Snimka iz kafića mogla bi Josipu Rimac strpati u zatvor: Na isti način uništen je Ivo Sanader

<p>Snimka nadzorne kamere jednog zagrebačkog kafića otkriva da su se <strong>Josipa Rimac</strong> i šef Hrvatskih šuma <strong>Krunoslav Jakupčić</strong> našli četiri dana prije privođenja te bi mogla postati zakoniti dokaz u optužnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Snimku je objavio “Dnevnik” Nove TV, a Krunoslav Jakupčić demantirao je da je na snimci. No ako se zaista dokaže da je on ipak na snimci, odvjetnik <strong>Milko Križanović</strong> objašnjava da spomenuta snimka može ući u optužnicu samo ako je u kafiću postojala oznaka da je prostorija pod videonadzorom.</p><p>- Ako, kojim slučajem, to nije pisalo, snimka ne može biti zakoniti dokaz. No ako je taj natpis stajao, tužiteljstvo može tražiti da ona uđe u optužnicu kao dokaz da su se dvoje suokrivljenika nalazili privatno i da je iz snimke vidljivo da su se dobro poznavali. Slučaj treba ići na Optužno vijeće, koje onda povezuje sve dokaze na kojima optužnica leži, odnosno na čemu je utemeljena - rekao je za 24sata odvjetnik Milko Križanović koji je objasnio pitanje može li snimka biti dokaz u optužnici.</p><p>Snimka, naime, pokazuje da Jakupčić nije odmah sjeo za stol, nego je nervozno šetao oko stola dvije minute, popravljao košulju i gledao kroz prozor. Točno tri minute poslije u kafić se ušetala Josipa Rimac.</p><p>Četiri dana nakon toga, piše “Dnevnik” Nove TV, oboje će biti privedeni. Iz Hrvatskih šuma priopćili su da se predsjednik uprave nije sastao s Josipom Rimac posljednjih nekoliko mjeseci i da informacija da su se našli 25. svibnja nije točna.</p><p>- Svi sastanci s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac održali su se u službenim prostorijama Hrvatskih šuma, a posljednji je bio u veljači. Smatramo da je ovim javni interes na ovu temu namiren - odgovorili su za “Dnevnik” Nove TV iz Hrvatskih šuma.</p><h2>Snimka iz Marcellina koštala je Sanadera</h2><p>Odvjetnik Milko Križanović sjetio se da je snimka iz tadašnjeg restorana Marcellino ušla u optužnicu protiv Sanadera u slučaju Ina-MOL jer je restoran imao upozorenje da je pod videonadzorom. Podsjetimo, u tom restoranu našli su se Zsolt Hernadi, Ivo Sanader i Robert Ježić, gdje je, prema optužnici, pao i dogovor o ‘suradnji’.</p>