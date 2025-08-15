Video iz Tisnog: 'Divljao je jet skijem opasno blizu kupača!'

Nije rijetkost da tijekom turističke sezone nedogovorni pojedinci glisiraju blizu obale, iako je to zakonski zabranjeno činiti 300 metara od obale. Jedan takav slučaj zabilježio je prošlog vikenda naš čitatelj u uvali Luka u Tisnom, iako je navedena uvala bila prepuna brodica i kupača. Čitatelj kaže da je slučaj prijavio nadležnoj policijskoj upravi, a kako kaže, iako je pomorska ophodnja vrlo brzo stigla, kad je vidjela vezan jet ski, okrenula se i otišla. O slučaju smo pitali Šibensko -kninsku policiju.

- Pomorska policija odmah po zaprimanju saznanja poduzela sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti prijavljenog događaja - odgovorili su iz policije.

Navode i da sukladno odredbama Pomorskog zakonika bit će prekršajno sankcionirana svaka osobu za koju policija nepobitno utvrdi da je nedozvoljeno glisirala na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, i to novčanom kaznom u iznosu od 400 eura.

- Pomorska policija je tijekom turističke sezone maksimalno angažirana i uz osnovne poslove pomorske policije svakodnevno, nadziru ponašanje sudionika pomorskog prometa kako bi razina sigurnosti na moru bila na dobroj razini. Pozivamo građane da kod sumnje na nepropisno glisiranje pozovu policiju na broj 192, kako bi u sinergijski doveli razinu sigurnosti na moru na još povoljniju razinu - poručili su iz policije.