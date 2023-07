Snimka jake kiše na cesti od Velike Gorice do Zagreba: 'Bilo je užasno, glisirao sam po cesti'

To je bilo negdje oko pet sati poslijepodne, doslovno sam plivao na vodi, ništa slično još nisam nikad u životu doživio, ispričao nam je čitatelj koji je se u subotu uputio iz Velike Gorice u Zagreb.

Kako tvrdi, jedan dio ceste je bio suh sve dok nije došao do Velike Mlake te ugledao veliku količina kiše.

- Do Velike Mlake, do nadvožnjaka je stanje bilo izdržljivo, a onda se desio prolom oblaka sve do Buzina. U takvim uvjetima je bilo baš teško voziti, isključivo sam se kretao u drugoj brzini. Ma doživljaj je bio kao da glisiram. Da sam bio vani, utopio bih se. Brisači su radili na najjače. Nadam se da se neće nešto slično ponoviti - izjavio je čitatelj.

Dodao je da ga je posebno iznenadilo što u Velikoj Gorici nije pala ni kap kiše.

U subotu je kiša u drugom dijelu obuhvatila mnoga područja u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, na što je upozorio i Hrvatski hidrometeorološki zavod.