Snimka policije: Ovo je trenutak kada je mladić iz BiH nožem nasrnuo na policajca u NY-u!

Američka policija ranila je muškarca nakon što je u Brooklynu napao policajce nožem. Radi se o 20-godišnjem Dženanu, najvjerojatnije migrantu iz BiH. Sada je izašla i snimka napada

<p>Njujorška policija objavila je snimku napada na policajca koji se dogodio u srijedu, a za koji je osumnjičen <strong>Dženan</strong> <strong>Čamović</strong>.</p><p>Podsjetimo, američka policija ranila je muškarca nakon što je u Brooklynu napao policajce nožem. Kako pišu američki mediji, radi se o 20-godišnjem Dženanu, najvjerojatnije migrantu iz BiH.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Trenutak napada na policajca:</strong></p><p>Policija je navela da se ne radi o slučajnosti, već o namjernom napadu na policijske službenike.</p><p>- Ranije ovog tjedna, jedan od naših policajaca uboden je nožem u vrat bez upozorenja dok je štitio građane New Yorka. Ovo nije bio slučajan incident, bio je to planirani pokušaj ubojstva policajca. Samo pukom srećom ovo nije imalo drastično drugačiji ishod - navela je policija.</p><p>Osumnjičeni Čamović navodno nema kriminalnu prošlost, ali jedinica za istraživanje terorizma pretpostavlja da je povezan za ISIS-om ili nekom drugom terorističkom grupom.</p><p>Čamović je teško ranjen tijekom sukoba sa policijom u srijedu navečer, nakon što je nožem ozlijedio policajca. U sukobu su ranjena još dvojica policajaca, pa su svi troje završili u bolnici.</p><p>Čamovićev rođak je za <a href="https://nypost.com/2020/06/04/suspected-nyc-cop-stabber-is-absolutely-not-a-terrorist-relative/" target="_blank">New York Post</a> rekao da on nije terorist, da je odrastao u Brooklynu i da mi je engleski 'materinji jezik'.</p><p>- Nikada nije iznio bilo kakve antipolicijske stavove. Poznajem ga od rođenja, ovdje je odrastao. Potpuno je nelogično da je u pitanju terorizam. Možda je bio napadnut, možda je isprovociran. Možda je, kada se sve to događalo, vikao 'Alah', kao što bi netko od kršćana vikao 'Bože' u očaju - kazao je rođak.</p>