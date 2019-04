Snimili trenutak eksplozije u crkvi svetog Ante u Colombu

Snimljen je trenutak eksplozije u crkvi sv. Ante u Colombu na Šri Lanki. Na snimci se može vidjeti kako se pored tornja crkve najednom stvara gust oblak dima koji iz crkve nastavlja sukljati.

Riječ je o jednoj od najmanje osam eksplozija koje su na Uskrs uzdrmale glavni grad Šri Lanke i okolicu.

Crkva sv. Ante vrlo je popularno svetište i velika gradska atrakcija koja se nalazi u samom centru Colomba. Kardinal Malcolm Ranjith, nadbiskup Colomba, rekao je za BBC da su tu crkvu pohodile osobe praktički svih vjeroispovijesti te da je ona vitalni dio samog centra grada. Inače, crkva sv. Ante ima status šrilankanskog nacionalnog svetišta, a posvećena je sv. Anti Padovanskom.

U nizu eksplozija koje su na Uskrs pogodile Šri Lanku poginulo je najmanje 158 ljudi, doznaje AFP iz policijskih izvora, a očekuje se da će broj mrtvih dodatno rasti jer više od 400 ljudi ranjeno. Glavni grad Colombo i okolicu pogodilo je u nedjelju ukupno osam eksplozija. Iz policije su izvijestili kako je među mrtvima i najmanje 35 stranaca.

Vlada je proglasila policijski sat koji odmah stupa na snagu te su blokirali pristup društvenim mrežama i servisima za slanje poruka, prenosi Sky News.

Mole se građani da ne paničare, već da ostanu u svojim domovima i da izbjegavaju masovna okupljanja.

Mete napada bile su katoličke crkve i hoteli s pet zvjezdica.

