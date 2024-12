Snježni val stiže u Hrvatsku: Negdje će pasti i 30 cm snijega!

Državni hidrometeorološki zavod prognozira za nedjelju promjenjivo i oblačno vrijeme s povremenim oborinama. Na Jadranu se očekuje kiša, a lokalno čak i obilni pljuskovi s grmljavinom.

- U gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. U drugom dijelu dana kiša će se proširiti i na ostale predjele, prema kraju dana mjestimice će biti i snijega. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu i bura, pod Velebitom s orkanskim udarima. Poslijepodne će jugo u Dalmaciji malo oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 11°C. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 8 do 14 °C - navodi DHMZ.

Foto: Istramet

Istramet navodi kako već noćas stiže naoblačenje, a ubrzo i oborine koje prema svemu sudeći na istarskom području neće biti odveć izdašne

- U Gorskom kotaru i na Učki iznad 1000 metara nadmorske visine od početka će padati snijeg, a snježna granica tijekom dana mogla bi se spustiti i na Ćićariji - navode.

Temperature zraka bit će relativno niske, prosinačke, a kretat će se između 5 i 9 °C. Osjećaju hladnoće doprinosit će umjerena i jaka bura i levant, na poznatim lokalitetima s olujnim udarima, povodom čega je DHMZ za Kvarner izdao crveni stupanj upozorenja.

- Karte ukupne sume snježnih oborina upućuju na mogućnost izdašnih količina u gorju, stoga ne krećite na put bez zimske opreme. U Gorskom kotaru u 48 sati moglo bi pasti i 30-ak centimetara snijega, dok će na Učki ipak pasti skromnija količina. U nizinama unutrašnjosti Hrvatske povremeno može padati snijeg, ali veća iznenađenja nisu izgledna - zaključuju.