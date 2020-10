Sofija i Skoplje nadaju se kompromisu do 10. studenoga

Na samitu u Sofiji 10. studenoga bit će usvojen europski plan o uspostavi regionalnog ekonomskog prostora na zapadnom Balkanu, kako je dogovoreno na samitu u Trstu u srpnju 2017.

<p>Bugarska i Sjeverna Makedonija dogovorile su prošli tjedan da će do 10. studenoga pokušati riješiti svoje povijesne nesuglasice kako bi Skoplje moglo započeti pregovore o pristupanju Europskoj uniji.</p><p>- Treba pokrenuti (bilateralne) razgovore na svim razinama kako bi se postigao kompromis do 10. studenoga - kada se u Sofiji održava ekonomski samit EU-a i država zapadnog Balkana, rekao je bugarski premijer <strong>Bojko Borisov</strong> nakon sastanka s makedonskim šefom diplomacije Bujarom Osmanijem u petak u Sofiji. </p><p>Na samitu u Sofiji 10. studenoga bit će usvojen europski plan o uspostavi regionalnog ekonomskog prostora na zapadnom Balkanu, kako je dogovoreno na samitu u Trstu u srpnju 2017. u sklopu Berlinskog procesa.</p><p>Bugarska i Sjeverna Makedonija spore se oko jezika i nekih povijesnih osoba, pisaca i pjesnika.</p><p>Bugarska, članica EU-a od 2007., smatra da je makedonski jezik bugarski dijalekt i traži da ga se službeno ne označava kao „makedonski jezik” nego kao „službeni jezik Republike Sjeverne Makedonije”.</p><p>- Latentni animozitet, nasljeđe prošlosti, mora biti prevladan - složio se Osmani.</p><p>- Bugarska shvaća suvremenu političku realnost, a Sjeverna Makedonija mora prihvatiti povijesnu realnost - naglasio je Borisov.</p><p>Mješovito povjerenstvo povjesničara koje bi trebalo riješiti sporna pitanja sastat će se ovaj tjedan u Skoplju nakon godinu dana stanke.</p><p>Europski povjerenik za proširenje <strong>Oliver Varhelyi</strong> pozvao je u srijedu u Skoplju dvije strane da pronađu rješenje kako bi do kraja godine mogli početi pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom.</p><p>Bugarska je bila prva država koja je priznala neovisnost Makedonije 1992. i podržala je kompromisni dogovor Skoplja i Atene o preimenovanju države u Republiku Sjevernu Makedoniju što je omogućilo njezin ulazak u NATO u ožujku ove godine.</p>