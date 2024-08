Šok! Austrijski mediji tvrde da je jedan od osumnjičenih za terorizam hrvatskog podrijetla?

Nakon uhićenja dvojice osumnjičenih mladića za terorizam, a koji su navodno planirali napad na koncerte svjetski poznate zvijezde Taylor Swift u Beču, istraga se odvija punom brzinom. Glavni osumnjičeni 19-godišnji mladić priznao je svoje planove za napad policiji, na kojima je radio od srpnja kada je dao otkaz na poslu. Od tamo je krao i 'kemijske tvari' s kojima je planirao napraviti bombu, a koje je policija pronašla tijekom pretresa doma u Ternitzu gdje su ga i uhitili. Pronašli su i propagandni materijal terorističke organizacije Islamske države.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Jedan od uhićenih je s Balkana? Krao kemikalije da bi napravio bombu za koncert Taylor Swift | Video: 24sata/reuters

Među osumnjičenima je i sedamnaestogodišnjak s hrvatskim i turskim korijenima, koji je od ranije već bio poznat policiji, kao i petnaestogodišnji Austrijanac turskog porijekla, piše austrijski medij Kronen Zeitung.

- Planirao je ubiti sebe i velik broj drugih mačetama i eksplozivom - otkrio je šef Uprave za državnu sigurnost i obavještajne poslove Omar Haijawi-Pirchner te potvrdio da je drugi uhićeni 17-godišnjak također iz Ternitza te da je nedavno prekinuo s djevojkom. Policija ga je zatekla na stadionu Ernst Happel gdje je Swift trebala održati tri velika rasprodana koncerta.

Austrijski mediji ranije su objavili krvavi plan osumnjičenog terorista (19). Navodno se automobilom planirao zabiti u desetke tisuća obožavatelja koji bi stajali pred stadionom Ernst Happel tijekom koncerta, a onda mačetama i noževima krenuti na obožavatelje. Na kraju bi, kako pišu tamošnji mediji, aktivirao bombu izrađenu od ukradenih kemikalija.

Taylor Swift's Eras Tour - London | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Za 19-godišnjaka sjevernomakedonskih korijena kažu se da se radikalizirao na internetu. Pustio je bradu, nosio rukavice u vrtu, tvrde susjedi za Puls4, a dodali su da su primijetili da se mladić drugačije ponaša. Ideje je razmjenjivao s drugim simpatizerom putem šifriranih programa za razgovor. Državna tijela koja su ga nadzirala su primijetila da često pretražuje koncerte Taylor Swift. Bilo je to dovoljno da povežu kako su njegovi planovi usmjereni upravo na jedan od koncerta američke zvijezde u Beču.

Prijatelj mladića (19) osumnjičenog za planirani teroristički napad navodno je bio zaposlen kao zaštitar na bečkom stadionu na kojem se trebao održati koncert, piše austrijski Kurier.

Nakon saznanja o terorističkoj prijetnji, Ruf i Pürstl najavili su da će znatno pojačati mjere sigurnosti u Beču. Tada još nije bilo ni glasa o otkazivanju velikog koncerta, a na raspolaganje su stavili sve što su imali, od specijalaca u civilu, specijalne jedinice Wega i Cobra pa čak i snajperista i specijalnih vozila. Osim toga, tu su i organi koji su se bavili eksplozivom, a u tu svrhu planirali su i mobilni stacionarni videonadzor. No, ni te mjere nisu bile dovoljne za organizatora koji je kasno navečer preko društvenih mreža neočekivano otkazao sva tri koncerta.

General view outside Happel stadium after Taylor Swift's three concerts in Vienna this week were canceled | Foto: Elisabeth Mandl

Na bečkom stadionu Ernst Happel američka pjevačica trebala je nastupati tri večeri u nizu - od 8. do 10. kolovoza. Koncerti su bili rasprodani u rekordnom roku, a za svaku večer prodano je 65.000 karata. Očekivalo se ukupno oko 195.000 ljudi i još 20.000 obožavatelja koji bi koncerte slušali izvan stadiona. Njezini fanovi su neutješni, a brojni su godinama čekali priliku da dođu na njezin koncert. Zbog otkazivanja će svima novac biti vraćen.