ŠOK FOTKA Pogledajte što je predatorica učinila nakon što su je uhitili jer je zavela učenika!

Gotovo desetljeće nakon što je njezina nasmiješena policijska fotografija postala globalni internetski fenomen, priča bivše učiteljice iz Teksasa Sarah Fowlkes i dalje intrigira javnost. Uhićena 2017. zbog neprimjerenog odnosa s maloljetnim učenikom, Fowlkes je prošla kroz skandal, sudski proces i javnu sramotu. Ipak, njezin brak ne samo da je preživio, već i danas traje, piše New York Post.

Foto: Facebook

U ožujku 2017., samo nekoliko sati nakon što je sa suprugom proslavila rođendan, Sarah Madden Fowlkes, tada 26-godišnja profesorica biologije i anatomije u srednjoj školi Lockhart, predala se policiji. Teretili su je za kazneno djelo neprimjerenog odnosa s učenikom, 17-godišnjim mladićem. Iako je dob za pristanak na spolne odnose u Teksasu 17 godina, zakon zabranjuje takav odnos ako je druga osoba na položaju moći, poput učitelja, i starija više od tri godine. Upravo je ta zakonska odredba bila temelj optužnice.

Međutim, ono što je slučaj lansiralo na nacionalne naslovnice nije bila pravna pozadina, već njezina fotografija s uhićenja. Umjesto očekivanog izraza straha ili srama, Fowlkes je na fotografiji pozirala sa širokim, gotovo radosnim osmijehom.

Fotografija je u trenu postala viralna, a društvene mreže preplavili su memovi i rasprave o njezinoj šokantnoj reakciji.

Foto: Facebook

Njezin odvjetnik kasnije je pokušao objasniti kako osmijeh odražava njezino samopouzdanje da će biti oslobođena optužbi, no daljnji tijek događaja u potpunosti je demantirao tu tvrdnju.

Mračna otkrića o dvostrukom životu

Slučaj nikada nije stigao do suđenja. Godine 2018., Fowlkes je priznala krivnju, a u sklopu nagodbe osuđena je na deset dana zatvora, koje je odslužila 2019., te četiri godine uvjetne kazne. Također je morala platiti novčanu kaznu i trajno se odreći svoje učiteljske licence. No, tek su naknadno otkrivena policijska izvješća, do kojih su došli američki mediji, razotkrila punu dimenziju njezinog dvostrukog života.

Prema tim dokumentima, Fowlkes se navodno i tijekom pritvora hvalila varanjem supruga. Jedna kolegica posvjedočila je istražiteljima kako je Fowlkes bila "vrlo otvorena po pitanju nevjere" te je ispričala kako joj je Sarah jednom prilikom, dok su bile na piću, pokazivala poruke na Snapchatu s profila pod imenom "Big Daddy", za koji je bilo poznato da ne pripada njezinom suprugu.

Komunikacija s maloljetnim učenikom odvijala se uglavnom putem te aplikacije, gdje su koristili nadimke: on je bio "Big Daddy", a ona "Lil Mama". Fowlkes je, prema optužnici, učeniku poslala najmanje dvije eksplicitne fotografije sebe, a drugoj je kolegici čak pokazala eksplicitnu fotografiju dječaka, tvrdeći da je to njezin bivši dečko s fakulteta.

Povrh svega, otkriveno je da je Fowlkes u isto vrijeme imala aferu i s 53-godišnjim kolegom, Walterom Leejem Nickellsom, koji je policiji sve priznao.

Ostala u braku

Unatoč skandalu epskih razmjera, brak Sarah Fowlkes i njezinog supruga Haydena Fowlkesa je opstao. Par, koji je u braku otprilike 13 godina, ostao je zajedno kroz cijelu aferu – od uhićenja i viralne sramote do priznanja krivnje, zatvora i višestrukih dokaza o nevjeri. Nedavne objave na društvenim mrežama, kako prenosi Daily Mail, pokazuju ih zajedno, potvrđujući da je njihova veza preživjela iskušenja koja bi mnoge razorila.

Nakon što joj je uništena karijera u prosvjeti, Sarah, koja danas ima 35 godina, okrenula se novom profesionalnom putu. Neko je vrijeme radila u marketinškoj tvrtki svoje majke, izgradila je karijeru u poslovnom savjetovanju i danas radi u jednoj tvrtki u San Antoniju.

Njezin LinkedIn profil ne spominje njezinu prošlost kao učiteljice niti skandal koji joj je zauvijek promijenio život, a pokušaji medija da stupe u kontakt s njom i njezinim suprugom ostali su bezuspješni.

