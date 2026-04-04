ŠOK U LOVASU Golema rupetina se otvorila u betonu: 'Duboka je čak 10 metara, budite oprezni!'

U Lovasu se ispred murala kod trgovine otvorila velika rupa u betonu, širine otprilike 2 i pol metra i dubine veće od 10 metara, izvijestili su iz Općine Lovas na svojim službenim Facebook stranicama.

Općina je izdala hitno upozorenje za sve mještane te ih zamolila za oprez. Istaknuli su kako se strogo zabranjuje približavanje rupi i zadržavanje u njezinoj blizini te pozvali mještane da u blizini ne parkiraju vozila. Apeliraju i na roditelje da svu djecu upozore na opasnost. Upozorili su i kako su moguća i daljnja urušavanja tla.

O svemu su obaviještene i nadležne službe koje poduzimaju hitne mjere osiguranja i sanacije terena.

Iz Općine Lovas zamolili su sve mještane za razumijevanje i odgovorno ponašanje dok se situacija ne riješi.