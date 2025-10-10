Šok u Okučanima! Policija je našla lubanju: 'Nije bilo kostiju'

Policija je u četvrtak na području Okučana pronašla ljudsku lubanju nakon prethodne dojave koja je stigla u policijsku postaju.

- Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid pri čemu nisu pronađeni ostatci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti - navode iz policije.

Policija će daljnjom istragom pokušati utvrditi identitet osobe. Uz to, slijedi i izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.