NE ZNA SE IDENTITET

Šok u Okučanima! Policija je našla lubanju: 'Nije bilo kostiju'

Piše Ivan Štengl,
ILUSTRACIJA | Foto: Boris Scitar/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policija će daljnjom istragom pokušati utvrditi identitet osobe. Uz to, slijedi i izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu

Policija je u četvrtak na području Okučana pronašla ljudsku lubanju nakon prethodne dojave koja je stigla u policijsku postaju.

- Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid pri čemu nisu pronađeni ostatci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti - navode iz policije.

Policija će daljnjom istragom pokušati utvrditi identitet osobe. Uz to, slijedi i izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

