NE ZNA SE IDENTITET
Šok u Okučanima! Policija je našla lubanju: 'Nije bilo kostiju'
Policija je u četvrtak na području Okučana pronašla ljudsku lubanju nakon prethodne dojave koja je stigla u policijsku postaju.
- Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid pri čemu nisu pronađeni ostatci kostura osobe, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti - navode iz policije.
Policija će daljnjom istragom pokušati utvrditi identitet osobe. Uz to, slijedi i izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
