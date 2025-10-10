'Bankarica' uvjeravala starije žene da imaju krivotvoreni novac. Ukrala oko 36.200 eura

Policija je provela istragu nad ženom (34) zbog sumnje da je prevarila čak tri osobe. Od kraja studenog do polovice prosinca 2024. godine prevarila je građane u starosti od 84 do 86 godina s područja Zagreba. Ukrala im je ukupno oko 36.200 eura, piše zagrebačka policija.

Istraživanjem su utvrdili da je telefonom pozivala starije osobe na području Trešnjevke, Maksimira i Novog Zagreba te im se lažno predstavljala kao zaposlenica banke. Tako je 29. studenoga 2024. više puta u popodnevnim satima zvala ženu (86) s područja Maksimira i predstavljala se kao zaposlenica banke i prijateljica članice obitelji, a uvjerila je ženu da posjeduje krivotvoreni novac.

Žena joj je povjerovala i podignula novac s računa. Osumnjičena je došla na adresu ženinog stana, a na sebi je imala medicinsku masku kako bi sakrila lice. Žena joj je predala novac. Također, u prosincu je žene (84 i 86) s područja Trešnjevke i Novog Zagreba uvjerila da je zaposlenica banke i također ih uputila da podignu novac s računa i predaju joj ga. U jednom slučaju, uvjerila je ženu da je novac krivotvoren, a drugu ženu je uvjerila da će ostvariti potporu države. Uputila ih je da novac ostave pored parkiranog auta.

Policija je osumnjičenu uhitila na području Pitomače, gdje su obavili pretragu doma, auta i drugih prostorija, a pronašli su mobitel i medicinsku masku kojima se koristila prilikom prevara.

Nakon dovršenog istraživanja, predali su je pritvorskom nadzorniku i dostavili posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.



- Koristimo priliku te još jednom pozivamo građane da budu oprezni kada ih pozivaju nepoznate osobe i predstavljaju se kao službene osobe, zaposlenici banke i slično te se raspituju o novcima i financijskom stanju. Stoga, ukoliko zaprimite ovakav ili sličan poziv, budite sumnjičavi! Prekinite poziv i o tome odmah obavijestite sebi najbližu osobu odnosno osobu u koju imate povjerenje i policiju na broj 192 - piše policija.

