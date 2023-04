Šok za roditelje djece privatnih vrtića u Zagrebu: Rastu cijene!

Jutros nas je dočekala nova 'čestitka' s povećanjem cijene vrtića koju uz sva povećanja i inflaciju nikako nismo očekivali. Ovo je veliki financijski šok. Od rujna će nas vrtić za dijete koštati 45 eura više nego sada, a plaćamo ga uz subvenciju grada preko 212 eura. Ova povećanja odnose se samo na privatne vrtiće u koje smo djecu bili primorani upisati jer nije bilo mjesta u gradskom. Puno roditelja vraća se na posao kada nema upisa u gradske vrtiće pa moraju otići u privatne i svi mi plaćamo prireze i poreze kao i ostali roditelji no s ovim cijenama zaista ispadamo roditelji i građani drugog reda – kaže nam vidno šokirana Zagrepčanka čije dijete od jasličke dobi ide u jedna od 64 privatnih vrtića u Gradu. Razlog je kao i kod većine ovakvih roditelja datum rođenja djeteta koji se ne poklapa s vremenom kada se djeca upisuju u gradske vrtiće. Kad dijete stekne povjerenje u tete i s vremenom izgradi prijateljstva, unatoč skupoći roditelji stavljaju interes djeteta prije financija pa ostaju kod privatnika. No uz sva poskupljenja 50-tak dodatnih eura za vrtić veliki je udar na kućni budžet. Samo Grad može spriječiti ovo poskupljenje ukoliko s privatnicima dogovori recimo povećanje subvencija.

Inače, u Zagrebu je teško više naći mjesto i u privatnim vrtićima, a očekuje se dodatna navala na upise s obzirom na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u korist Grada Zagreba, kojom je drastično smanjen iznos naknade roditeljima odgojiteljima. Zbog ukidanja ove mjere očekuje se još 3000 djece više na upisima.

Zagreb inače ima 60 gradskih i 64 privatna vrtića te 26 obrta djelatnosti dadilja. Nova poskupljenja rezultat su povećanja plaća odgajateljima u gradskim vrtićima za 6%, s primjenom od 1. lipnja 2023. Podsjećamo, krajem 2022. potpisan Kolektivni ugovor kojim je osnovica plaće u vrtićima porasla za 4.5%, te je uvedeno pravo na topli obrok u neto iznosu 500 kn/66 eura mjesečno. Odgajateljima će dakle s novim povećanjem plaća u godinu dana biti veća za ukupno 10,5 posto.

- Povećali smo cijene vrtića zbog straha da ćemo ostati bez odgajatelja. Kronično ih nedostaje.Grad svoje odgajatelje plaća iz gradskog proračuna, a privatnici sve troškove od plaća, najma, opreme i ostalog moraju pokrivati od ekonomske cijene – kaže nam Ljiljana Vukšić predsjednica Udruge privatnih vrtića. Prosječna ekonomska cijena privatnih vrtića u Zagrebu kreće se oko 400 eura. Uz subvenciju grada roditelji plaćaju mjesečno između 150 i 215 eura, a od 1.9.2023. svi će plaćati do 50 eura više.

- Prosječne cijene vrtića u Hrvatskoj kreću se od 80 eura (600 kuna) do 135 eura (cca 1000 kuna). U Zagrebu se uz subvenciju vrtić maksimalno plaća 80 eura (600 kuna), a roditelji za privatni moraju izdvojiti između 240 eura (1800 kn) i 320 eura (2400 kuna) i još će sada morati platiti skoro 50 eura više. Ovako je zapravo samo u Zagrebu jer recimo u Splitu je cijena vrtića 426 eura (3200 kuna) no grad subvencionira isto i gradske i privatne vrtiće pa roditelji na kraju plaćaju 80 eura (600 kn) do 107 eura (800 kuna), dakle svi jednako jer kao što je slučaj i u Zagrebu nema dovoljno mjesta u gradskim vrtićima za sve – dodaje Vukšić koja 20 godina vodila jedan od gradskih vrtića, a posljednjih 15 drži privatni vrtić u Zagrebu.

- Stvari ne počinju u gradu nego u državi koja je još sredinom 2000-tih postavila neostvarive standarde. Na papiru to zvuči odlično, ali u praksi s našim uvjetima je neizvedivo. Po zakonu odgajateljica radi 5,5 sati s djecom, a dva sata bi trebala odraditi u ustanovi bez djece na što se odnosi priprema za rad s mališanima. U praksi nakon 5,5 sati odgajateljice idu kući jer u ustanovi nemaju prostorije za pripremu ili što je još apsurdnije, uvijek nekoga treba zamijeniti pa odrade 10, 11 sati što im često u prekovremenima ne plate. Kod privatnika se radi 6,5 sati s djecom i sat vremena imaju pripreme no odgajateljice se međusobno dogovaraju, a cilj svih nas je da djeca u skupinama žive normalan život a ne da su institucionalizirana – kaže nam Vukšić.

Zbog kroničnog nedostatka odgajatelja Grad Zagreb je najavio da će kroz ovih godinu dana zapošljavati njih 550.

- To se uglavnom odnosi na odgajatelje koji već rade u gradskim vrtićima, ali na ugovore na određeno. Zakon kaže da im se tri puta može produžiti taj ugovor, a onda ne smiju raditi šest mjeseci ako ih nisu uzeli za stalno. No mi smo primorani povećati plaće i našim odgojiteljicama jer koliko god njima bilo lijepo s nama jasno je da će svatko otići za veću plaću od barem 200 eura i manju satnicu, što im mi ne možemo priuštiti - dodaje Vukšić.

Tražili smo i pojašnjenje iz Grada o planovima gradnje vrtića, o postojećem stanju i problemu koji se nadzire s plaćanjem privatnih vrtića te čekamo dogovore.

- Moramo reći da prije dolska nove vlasti nismo imali nikakvu suradnju s Gradom. Najteže je bilo za vrijeme pročelnika Lovrića. Nova vlast nas je dočekala kao ljude i potpuno su nas uvažili. Ukinuli su odluku koja je smanjivala sredstva privatnim vrtićima ljeti jer smo zbog toga bili primorani dizati kredite da bismo ljeti isplatili tetama plaće. Riješili su i velika kašnjenja pri uplati subvencija što je za nas velika stvar. Gospođa Dolenec je vrlo brzo reagirala izaziva kod nas duboku zahvalnost. Svjesni su da privatnici rješavaju dio velikog problema nedostatka vrtića. Čak su nas tražili što se do sada nikada nije dogodilo, kakve planove imamo za proširenje da vide što se može napraviti u trenutnoj situaciji. Nadamo se da Grad imati razumijevanja i sada po pitanju subvencija kako bismo do jeseni razveselili roditelje i javili da povećanja neće biti no to ovisi samo o Gradu. Ono što nas još jako muči jest ekonomska cijena od 1800 kuna po djetetu koja nije realna. Da ne bi došlo do povećanja cijena u privatnim vrtićima od drugog mjeseca tri puta smo pisali Gradu tražeći da se povećaju subvencije no još nema odgovora. Objasnili smo da nam je sve teže ići prema roditeljima s povećanjem cijena jer i ti ljudi su građani koji osjećaju sva povećanja i inflaciju – zaključila je Vukšić.

