Užasni detalji ustaških logora: Zvjerska mučenja, ubojstva i silovanja po cijeloj Hrvatskoj

Na području NDH i teritorija koje je Pavelić dao Talijanima, u Drugom svjetskom ratu je bilo tridesetak logora, najveći je bio Jasenovac. Za njega revizionisti tvrde da je bio skoro pa raj na zemlji, a bio je - pakao. Na popisu je 83.145 imena žrtava ustaškog zla Jasenovca. U talijanskim logorima umrle su tisuće ljudi, predani su na nemilost fašistima, Pavelićevim prijateljima