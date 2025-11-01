Prvi logor su ustaše osnovali samo pet dana od proglašenja NDH 10. travnja 1941., Danicu u Koprivnici, čime pada u vodu revizionistička mantra da su u logorima završavali samo oni koji su se protivili tisućljetnom snu o slobodnoj NDH
STRAVIČNI ZLOČINI PLUS+
Užasni detalji ustaških logora: Zvjerska mučenja, ubojstva i silovanja po cijeloj Hrvatskoj
Na području NDH i teritorija koje je Pavelić dao Talijanima, u Drugom svjetskom ratu je bilo tridesetak logora, najveći je bio Jasenovac. Za njega revizionisti tvrde da je bio skoro pa raj na zemlji, a bio je - pakao. Na popisu je 83.145 imena žrtava ustaškog zla Jasenovca. U talijanskim logorima umrle su tisuće ljudi, predani su na nemilost fašistima, Pavelićevim prijateljima
