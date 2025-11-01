Obavijesti

News

STRAVIČNI ZLOČINI PLUS+

Užasni detalji ustaških logora: Zvjerska mučenja, ubojstva i silovanja po cijeloj Hrvatskoj

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 7 min
Užasni detalji ustaških logora: Zvjerska mučenja, ubojstva i silovanja po cijeloj Hrvatskoj
Foto: Screenshot

Prvi logor su ustaše osnovali samo pet dana od proglašenja NDH 10. travnja 1941., Danicu u Koprivnici, čime pada u vodu revizionistička mantra da su u logorima završavali samo oni koji su se protivili tisućljetnom snu o slobodnoj NDH

Na području NDH i teritorija koje je Pavelić dao Talijanima, u Drugom svjetskom ratu je bilo tridesetak logora, najveći je bio Jasenovac. Za njega revizionisti tvrde da je bio skoro pa raj na zemlji, a bio je - pakao. Na popisu je 83.145 imena žrtava ustaškog zla Jasenovca. U talijanskim logorima umrle su tisuće ljudi, predani su na nemilost fašistima, Pavelićevim prijateljima

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje
GODINA DANA KATASTROFE

Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje

Naša borba traje do ispunjenja zahtjeva. Jednostavno, neophodno je ovaj proces ispratiti do kraja, a to zahtijeva kako raspisivanje izbora, tako i ispunjenje inicijalnih zahtjeva, poručili su nam studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025