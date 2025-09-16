Šokantna scena u Zagrebu: 'Mama je dijete vozila u krilu! Nisam mogao vjerovati...'

Vozila se iza mene, nisam vjerovao da se netko ovako vozi, kazao nam je čitatelj koji je snimio nevjerojatnu vožnju u zagrebačkom Rudešu. Na fotografiji se vidi kako žena u Smartu, za vrijeme vožnje, u krilu drži dijete.

- A ja evo 15 godina navažam djecu po sjedalicama. A sad vidim kako neki ovako nonšalantno i neoprezno voze svoju djecu. Ma užas - dodao je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj djeca mlađa od pet godina moraju se prevoziti u posebnoj dječjoj sjedalici koja odgovara njihovoj težini i visini. Sjedalica mora biti ispravno postavljena i pričvršćena.

Dijete se smije voziti na prednjem sjedalu samo u autosjedalici. Ako je sjedalica postavljena suprotno od smjera vožnje, zračni jastuk suvozača mora biti isključen. Djeca do 150 cm visine moraju koristiti autosjedalicu ili posebnu podlogu (booster) kako bi mogli pravilno koristiti sigurnosni pojas.

Djeca viša od 150 cm smiju koristiti običan sigurnosni pojas. Djeca ne smiju sjediti na vozačevu krilu niti biti nevezana. Zabranjeno je prevoziti djecu na način da nisu osigurana sustavom za vezanje (sjedalica, booster, pojas).

U Hrvatskoj, kazna za prekršaj kad vozač prevozi dijete na prednjem sjedalu (u situaciji kad to nije propisano ili kad nisu ispunjeni uvjeti, primjerice autosjedalica, deaktivirani zračni jastuk ako je autosjedalica okrenuta unazad, visina djeteta, itd.) iznosi 130 eura.