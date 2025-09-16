Obavijesti

News

Komentari 11
NEVJEROJATNO

Šokantna scena u Zagrebu: 'Mama je dijete vozila u krilu! Nisam mogao vjerovati...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Šokantna scena u Zagrebu: 'Mama je dijete vozila u krilu! Nisam mogao vjerovati...'
Foto: Čitatelj 24sata

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj djeca mlađa od pet godina moraju se prevoziti u posebnoj dječjoj sjedalici koja odgovara njihovoj težini i visini

Vozila se iza mene, nisam vjerovao da se netko ovako vozi, kazao nam je čitatelj koji je snimio nevjerojatnu vožnju u zagrebačkom Rudešu. Na fotografiji se vidi kako žena u Smartu, za vrijeme vožnje, u krilu drži dijete.

- A ja evo 15 godina navažam djecu po sjedalicama. A sad vidim kako neki ovako nonšalantno i neoprezno voze svoju djecu. Ma užas - dodao je čitatelj. 

Foto: Čitatelj 24sata

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj djeca mlađa od pet godina moraju se prevoziti u posebnoj dječjoj sjedalici koja odgovara njihovoj težini i visini. Sjedalica mora biti ispravno postavljena i pričvršćena.

Dijete se smije voziti na prednjem sjedalu samo u autosjedalici. Ako je sjedalica postavljena suprotno od smjera vožnje, zračni jastuk suvozača mora biti isključen. Djeca do 150 cm visine moraju koristiti autosjedalicu ili posebnu podlogu (booster) kako bi mogli pravilno koristiti sigurnosni pojas.

Djeca viša od 150 cm smiju koristiti običan sigurnosni pojas. Djeca ne smiju sjediti na vozačevu krilu niti biti nevezana. Zabranjeno je prevoziti djecu na način da nisu osigurana sustavom za vezanje (sjedalica, booster, pojas).

U Hrvatskoj, kazna za prekršaj kad vozač prevozi dijete na prednjem sjedalu (u situaciji kad to nije propisano ili kad nisu ispunjeni uvjeti, primjerice autosjedalica, deaktivirani zračni jastuk ako je autosjedalica okrenuta unazad, visina djeteta, itd.) iznosi 130 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025