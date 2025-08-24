Obavijesti

UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Foto: Čitatelj 24sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'

U zagrebačkoj Dubravi se u subotu oko 10.40 sati odigrala uznemirujuća scena kada je, prema riječima svjedoka, muškarac fizički napao nekoliko žena na ulici.

Prestravljeni prolaznici su pozvali policiju, a napadač je potom ušao u tramvaj, vidno uzrujan i u lošem stanju.

- Muškarac je napao nekoliko gospođa, užas… Zvali smo i policiju. Nakon toga čovjek je ušao u tramvaj, bio je jako uzrujan i u dosta lošem stanju. Ne znamo što je dalje bilo. Bilo je dosta ljudi, ali svi su se prestravili i počeli bježati - ispričala nam je za čitateljica koja je zabilježila dio događaja na video snimci.

Napadao žene u Dubravi 00:25
Napadao žene u Dubravi | Video: Čitatelj 24sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu. 

- Oko 10.40 sati zaprimili smo dojavu, no po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli. Provjeravale su se sve okolnosti i informacije - priopćili su iz policije. 

