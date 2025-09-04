Šokantna snimka: Ozlijeđeni dupin kod Lastova. Iz Parka prirode kažu: Ne dirajte ga!

Preporuka je da se ozlijeđeni dupin ne uznemirava te da se njegovo stanje promatra s udaljenosti, napisali su iz Parka prirode Lastovsko otočje na svojoj Facebook stranici. Riječ je o glavatom dupinu koji je ozlijeđen.

- Kontaktirali smo Plavi svijet. Lokalni stanovnici i turisti su šokirani - rekla nam je čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Ozlijeđeni dupin kod Lastova | Video: 24sata Video

- Jutros rano u uvali Ubli, u blizini trajektne luke, uočena je vrlo mlada jedinka glavatog dupina (lat. Grampus griseus). Izlaskom na teren, stručna služba je potvrdila da je dupin ozlijeđen (mehanička ozljeda). Kontaktirani su stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Institut Plavi svijet. Na teren je izašao i prof. emeritus Đuro Huber. Sve nadležne institucije su obaviještene i prate situaciju. Preporuka je da se ozlijeđeni dupin ne uznemirava te da se njegovo stanje promatra s udaljenosti - dodali su iz Parka prirode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Ozlijeđen mladi dupin | Video: čitatelj/24sata