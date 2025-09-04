Obavijesti

MOLBA GRAĐANIMA

Šokantna snimka: Ozlijeđeni dupin kod Lastova. Iz Parka prirode kažu: Ne dirajte ga!

Šokantna snimka: Ozlijeđeni dupin kod Lastova. Iz Parka prirode kažu: Ne dirajte ga!
Foto: Čitatelj 24sata

Sve nadležne institucije su obaviještene i prate situaciju. Preporuka je da se ozlijeđeni dupin ne uznemirava te da se njegovo stanje promatra s udaljenosti

Preporuka je da se ozlijeđeni dupin ne uznemirava te da se njegovo stanje promatra s udaljenosti, napisali su iz Parka prirode Lastovsko otočje na svojoj Facebook stranici. Riječ je o glavatom dupinu koji je ozlijeđen.

- Kontaktirali smo Plavi svijet. Lokalni stanovnici i turisti su šokirani - rekla nam je čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ozlijeđeni dupin kod Lastova 00:28
Ozlijeđeni dupin kod Lastova | Video: 24sata Video

- Jutros rano u uvali Ubli, u blizini trajektne luke, uočena je vrlo mlada jedinka glavatog dupina (lat. Grampus griseus). Izlaskom na teren, stručna služba je potvrdila da je dupin ozlijeđen (mehanička ozljeda). Kontaktirani su stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Institut Plavi svijet. Na teren je izašao i prof. emeritus Đuro Huber. Sve nadležne institucije su obaviještene i prate situaciju. Preporuka je da se ozlijeđeni dupin ne uznemirava te da se njegovo stanje promatra s udaljenosti - dodali su iz Parka prirode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ozlijeđen mladi dupin 00:52
Ozlijeđen mladi dupin | Video: čitatelj/24sata

