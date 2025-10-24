ŠOKANTNO Hrvat vodio grupu pedofila s više od 250 članova! Zlostavljao je curicu. Uhićen je

Na zapadu Hrvatske dijete je dulje vremena prolazilo pakao: 29 - godišnjak ju je seksualno zlostavljao, snimao i sve te snimke spremao i dijelio s 250 pedofila diljem svijeta u grupi u kojoj je bio moderator. Nažalost, nije rijetkost da se pedofili udružuju i dijele snimke teškog mučenja i zlostavljanja djece, vrlo često preko enkriptiranih aplikacija u nadi da će tako izbjeći kazne koje zaslužuju za svoje izopačeno ponašanje. No policija je ovoga puta uspjela spasiti žrtvu, a 29 - godišnji pedofil je boravak na slobodi zamijenio zatvorskom ćelijom. Hrvatska policija je objavila kako su ga uhvatili, u suradnji s australskom policijom i Europolom.

- Policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske i Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, u suradnji s policijom Australije (Argos - Child Abuse and Sexual Crime Group, Crime and Intelligence Command - Queensland Police Service) i Europolom (AP TWINS) proveli su opsežno i zahtjevno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio više teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece - stoji u priopćenju kojeg je objavio MUP.

Zlostavljao i snimao

Utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni muškarac na području županije na zapadu Hrvatske, tijekom duljeg vremenskog razdoblja spolno zlostavljao mlađe žensko dijete, kojem je prethodno učinio dostupnim sadržaje seksualnog zlostavljanja djece te ga višestruko spolno uznemiravao. Također se sumnjiči da je putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka kreirao, pohranjivao, dijelio i administrirao sadržaje koji prikazuju spolno zlostavljanje djece. U nastavku kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičeni 29-godišnjak počinio još pet kaznenih djela - četiri kaznena djela Iskorištavanje djece za pornografiju i jedno kazneno djelo Povreda privatnosti djeteta.



Organizirao grupu od 250 pedofila

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinitelj putem aplikacija s end-to-end (E2E) enkripcijom organizirao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja, koji su međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece, svjestan da se radi o sadržaju seksualnog zlostavljanja djece te s izravnom namjerom da se takav sadržaj dijeli i pregledava unutar navedene grupe.



Pretragom uređaja i medija za pohranu digitalnih podataka, pronađeno je više od 250 fotografija i videozapisa koji prikazuju spolno zlostavljanje djece, a komunikacijom putem društvenih mreža i chat aplikacija koje omogućuju trenutne anonimizirane on line video komunikacije, ostvario je kontakt seksualno eksplicitnog karaktera s najmanje 20 žrtava u Hrvatskoj i 10-ak žrtava iz drugih država.



Tijekom komunikacije, osumnjičenik je žrtve navodio na seksualno eksplicitnu komunikaciju i radnje, prikazivao im svoje spolovilo tijekom video kontakta, cjelokupnu komunikaciju sa žrtvama snimao i pohranjivao na svoje računalo bez njihova znanja.



Policija je tijekom analize svih zlostavljajućih sadržaja potvrdila da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima obiteljskih kuća ili stanova gdje djeca prebivaju, u vrijeme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji. Neka djeca su s počiniteljem komunicirala putem izravnog video prijenosa čak i tijekom nastave u školi.



Identificirali su žrtvu sa snimke

Brzom reakcijom hrvatske policije, u suradnji s međunarodnim partnerima, identificirano je dijete žrtva s područja Republike Hrvatske te je odmah pružena zaštita i uključena stručna pomoć.



Kriminalističko istraživanje pokrenuto je nakon što je australska policija detektirala osobu koja je putem mrežne platforme za dijeljenje slika dijelila materijale seksualnog zlostavljanja djece (CSAM) te administrirala i osnovala grupu na aplikaciji za komunikaciju s E2E enkripcijom. Sudionici te grupe, u kojoj je u trenutku lociranja bilo više od 250 članova iz različitih zemalja, razmjenjivali su sadržaje koji prikazuju teško seksualno zlostavljanje djece.



Australska policija, putem Europola, dostavila je hrvatskoj policiji podatke koji su upućivali na to da je počinitelj vjerojatno iz Hrvatske i u izravnom kontaktu s djetetom žrtvom. Hrvatska policija je u roku od nekoliko dana od zaprimanja informacija identificirala osumnjičenog i započela intenzivne izvide.



Istodobno su putem Europola zaprimljene i obavijesti Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC, SAD) prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adresnog područja Hrvatske distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece. Daljnjim istraživanjem potvrđeno je da se radi o istoj osobi, 29-godišnjem počinitelju s područja zapadne Hrvatske. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku radi identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja digitalnih dokaza.



Roditelji su dužni nadzirati djecu

Policija još jednom poziva roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o njihovim aktivnostima na internetu, da nadziru s kime i kako komuniciraju te da svaku sumnju na zlouporabu ili neprikladnu komunikaciju odmah prijave policiji ili putem stranice Red Button.



Ističemo da je roditeljski nadzor nad komunikacijom djeteta na društvenim mrežama i drugim oblicima elektroničke komunikacije, kao i zabrana druženja i komunikacije koja nije u skladu s dobrobiti djeteta, ne samo pravo nego i dužnost i odgovornost roditelja, sukladno članku 95. Obiteljskog zakona.

Ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da odrasli budu svjesni opasnosti koje prijete djeci u digitalnom okruženju. Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja jedan je od najviših prioriteta hrvatske policije.