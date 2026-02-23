Šokantno upozorenje američkog generala: Nedostaje nam streljiva za rat s Iranom

Dok administracija Donalda Trumpa razmatra napad na Iran, najviši general Pentagona upozorio je predsjednika Donalda Trumpa i druge dužnosnike da manjak ključnog streljiva i nedostatak potpore saveznika predstavljaju znatan rizik za operaciju i za američko osoblje, prema riječima osoba upoznatih s internim raspravama, piše Washington Post.

General Dan Caine, predsjednik Združenog stožera, iznio je svoju zabrinutost na sastanku u Bijeloj kući prošloga tjedna s Trumpom i njegovim najbližim suradnicima, upozorivši da bi svaka veća operacija protiv Irana bila suočena s izazovima jer su američke zalihe streljiva znatno iscrpljene zbog kontinuirane obrane Izraela i potpore Ukrajini. Caineove izjave sa sastanka u Bijeloj kući dosad nisu bile javno objavljene.

Osim toga, na sastancima u Pentagonu ovog mjeseca, Caine je također izrazio zabrinutost zbog razmjera bilo koje kampanje protiv Irana, njene inherentne složenosti i mogućnosti američkih žrtava, rekao je jedan izvor. General je naveo da bi svaku operaciju dodatno otežalo nedostatak potpore saveznika.

O svemu se oglasio i Donald Trump koji je rekao da tvrdnje nisu točne.

- Brojni članci u lažnim medijima kruže tvrdnjama da je general Daniel Caine, ponekad nazivan Razin, protiv našeg rata s Iranom. Priča ne pripisuje ovo veliko znanje nikome i potpuno je netočna. General Caine, kao i svi mi, ne bi želio vidjeti rat, ali ako se donese odluka o vojnim akcijama protiv Irana, njegovo je mišljenje da bi to bila lako ostvariva pobjeda. On dobro poznaje Iran jer je bio zadužen za operaciju Midnight Hammer. Razin Caine je izvrstan borac i predstavlja najmoćnije vojne snage na svijetu. Nije govorio protiv akcije u Iranu, niti o navodnim ograničenim udarima o kojima čitam, on zna samo jedno – kako POBIJEDITI, i ako mu se naredi, predvodit će operaciju. Sve što je napisano o mogućem ratu s Iranom napisano je netočno i namjerno. Ja donosim odluku, radije bih imao dogovor nego ne, ali ako dogovor ne bude postignut, to će biti vrlo loš dan za tu zemlju i, nažalost, njezin narod, jer su oni divni i prekrasni, i nešto ovakvo nikada im se ne bi smjelo dogoditi - oglasio se Trump na Truth Socialu.