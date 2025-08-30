Šokirani umjetnici dobili 'upute' za ponašanje od svoje udruge: 'Pazite na osjećaje okoline...'

Da kulturi, ne zabrani. Ali nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji. Zato predlažem iskren dijalog i međusobno uvažavanje. Istina je samo jedna, a to je da su branitelji najzaslužniji za slobodu koju imamo danas i imaju što reći na temu Domovinskog rata, rekao je jučer ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Komentirao je tako nedavni sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga nakon što su zbog njihovih prosvjeda dovedeni u pitanje festivali 'Nosi se' u Benkovcu i 'Fališ' u Šibeniku te pozvao na dijalog i poštovanje emocija i doprinosa branitelja.

Festival Nosi se u Benkovcu odgođen je nakon što su branitelji prosvjedom prekinuli predstavu u sklopu festivala. Organizator Juraj Aras ranije je objasnio da je odgoda bila nužna zbog pogoršane sigurnosne situacije te je istaknuo da takav kulturni program ne smije dovesti do eskalacije tenzija.

Festival Fališ u Šibeniku, tradicionalno održavan kao Festival alternative i ljevice, naišao je na otpor braniteljskih udruga koje traže prestanak financiranja tvrdnjom da se radi o ideološkom događanju koje ne predstavlja kulturu.

I tu nije kraj skandalima, prijetnjama i zabranama.

Prije tri dana, književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović je na zgradi u kojoj živi zatekao zastrašujuću poruku s izravnom prijetnjom po njegov život i njegovu sigurnost. Hrvatski P.E.N. centar oštro je osudio te prijetnje, a isto su učinili i Hrvatsko društvo pisaca i saborska zastupnica Dalija Orešković.

Prije toga su u centru Zagreba ukradene i uništene instalacije bosanskohercegovačke umjetnice Alme Bektaš te Ivane Mrčele.

Slučajno ili ne, nakon svih ovih nemilih događaja, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika jučer je na svojoj stranici objavilo upute.

- Zbog učestale vandalizacije i nestanka umjetničkih radova postavljenih u javnom prostoru o kojima su nas obavijestili članovi/ice HDLUa, Upravni odbor HDLUa izdaje preporuke umjetnicima/icama koji realiziraju radove u javnom prostoru. Riječi preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura.

HDLU predlaže potpisivanje ugovora s organizatorima projekta i provjeru svoja prava i dužnosti, ishođenje potrebnih dozvola, ali i predlažu da u slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt, treba provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela.

- U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme - piše HDLU.

Umjetnici koje smo kontaktirali su u šoku. Upute nisu doživjeli kao benigne.

- Godinama smo svojevrsni taoci vlastite strukovne udruge koja se i dalje nedovoljno bavi borbom za ostvarivanje prava likovnih umjetnika u području prava samostalnih umjetnika. Članica sam HDLU-a 28 godina, a 13 godina sam bila članica HZSU-a. To je jedno disfunkcionalno udruženje gdje je većina pasivna, a udrugom suvereno rukovodi godinama jedna te ista skupina koja ima dobro riješen egzistencijalni status. Najnovija benigna preporuka, kojom se brine za sigurnost radova i umjetnika je i nečiji alat da se posredno upravlja umjetnicima, rekla je Iva Matija Bitanga, zagrebačka likovna umjetnica. Dodala je kako je svjesna da je okidač za objavu vjerojatno došao nakon prošlotjedne serije nasilja nad hrvatskim kulturnim radnicima; vandaliziranja radova u javnom prostoru, prijetnjama piscu i novinarima, nakon skandala u Benkovcu u kojem je otkazan festival zbog prosvjeda skupine hrvatskih branitelja i prijetnje da se otkaže festival u Šibeniku.

- Mislim da je ponašanje nekih ljudi koji navodno predstavljaju braniteljske udruge, prema nama radnicima u kulturi izdajničko. Nije bio u ratu samo onaj tko je bio na ratištu i borio se na prvoj crti. Svatko tko je u to ratno vrijeme ovdje živio, radio, umjetnički stvarao, učio, studirao, svi smo mi bili u borbi za svoju zemlju i imamo pravo na svoj glas. Nažalost s vrha državne politike dano je zeleno svjetlo da se kulturne radnike može bez sankcija omalovažavati i zlostavljati. Angažirana je grupa ljudi koji uopće ne idu u kazalište, ne zanima ih umjetnost, književnost, filmovi, a imaju viška vremena, potrebu za represijom, slušaju nečije upute i što je očito činjenica nemaju vlastitih egzistencijalnih problema - zaključila je Bitanga.

Priopćenje je poslao i Hrvoje Hribar, redatelj i scenarist i voditelj SDP-ovog Savjeta za kulturu i medije.

- Upadljivo je kako je baš ovo trenutak u kojem se uvode ovakve preporuke, a dio je jednog šireg pokreta pod očitim blagoslovom vladajućih. Ne odmičući se od eklatantnog fašizma, Plenković ga afirmira i postavlja u mainstream širih društvenih zbivanja, a on se onda kapilarno širi kroz sve pore javnih institucija i javno značajnih udruženja, kao što se jasno vidi u ovome slučaju HDLU-a. U Republici Hrvatskoj već postoji dostatna knjiga pravila koja se zove Ustav RH, a koja se sustavno i nemilice krši. Naime, građani ove zemlje već imaju ustavno pravo na kulturu, a kultura ima pravo na slobodu djelovanja! Svi građani također imaju pravo na zaštitu od fašizma, kao i od prijetnji progonom, zabranama i fizičkim nasiljem. Ali Ustav RH, očito, mnogima ništa ne znači, pa prijetnje umjetnicima, novinarima i političarima postaju skoro uobičajeni načini komunikacije u javnom prostoru - piše Hribar.

Kontaktirali smo Tomislava Buntaka, hrvatskog slikara i predsjednika HDLU-a kako bi dodatno pojasnio upute koje su objavili.

- Upute su izdane u dobroj namjeri kako bi poslužile kao pomoć umjetnicima i da im olakšamo komuniciranje s javnošću. Ne vidim kako ih je bilo tko mogao shvatiti na negativan način. Nema tu nikakve autocenzure ni prisile, a podstrek da ih objavimo bilo je nedavno uništavanje instalacija koje su umjetnice postavile na Europskom trgu u Zagrebu - rekao je Buntak. Objasnio je kako nema ništa neobično u tome da se provjeri kako neka lokalna zajednica diše prije nego se u njoj objavi umjetnički rad. Dao i jedan svoj primjer.

- Kako radimo konstantne akcije po bolnicama, jednom smo prilikom tamo oslikali murale, ali uskoro smo ih morali prebojati bijelom bojom. Jednostavno se nismo uskladili s ozračjem bolnice, taj mural se zbog specifične populacije, odnosno bolesnika, koji tamo borave, jednostavno nije uklapao. I to je u redu. Eto, naše bi preporuke trebale podsjetiti umjetnike da ne naprave istu grešku, da se pripreme na vrijeme. Ne možete očekivati da će vas uvijek svi prihvatiti kao ni vaš rad - rekao je Buntak.

Branitelj Milivoj Beader cijelu je trenutnu situaciju u Hrvatskoj nazvao nedopustivom.

- Sve se događa pod blagoslovom premijera Plenkovića, on je jedan od glavnih krivaca za ovu krizu - od Jergovića do uzvika 'Za dom spremni'. Ja sam bio u ratu i mogu posvjedočiti da se nitko tamo nije bodrio tim povikom. Branitelji se ponašaju kao najgori staljinisti, zabranjuju elementarne slobode, zatiru ljudska prava. To sve blati domovinski rat i za to se nismo borili. Tome se treba suprotstavili. Treba održati festival u Benkovcu jer ako to zabrane, zabranit će i sve ostalo - rekao je Beader.