Sokol je nije volio: HDZ-ovci nisu htjeli dati potpis za Loru

Hrvatska iznad svega, govore HDZ-ovci već godinama, ali kad se malo zagrebe i pri tome ne treba puno, može se zaključiti da oni zapravo misle Hrvatska iznad svega, ali samo kad je HDZ-ovac ili HDZ-ovka u pitanju.

Naime, Lora Vidović, hrvatska pučka pravobraniteljica, htjela se kandidirati za europskog ombudsmana, ali nije uspjela skupiti potpise 40 eurozastupnika, a potpis joj je uskratilo svih četvero HDZ-ovih parlamenatraca - Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Željana Zovko i Tomislav Sokol. I upravo oči bode činjenica da je ta ista Dubravka Šuica, zvana Dube, odbila dati potpis Hrvatici zato što ‘nije naša’, misleći pritom na HDZ.

Pogledajte video: Šuica govori engleski

Tog istog HDZ-a koji je optuživao GONG i medije da su lijevi jer žele da Šuica padne na saslušanju ne misleći pritom da je pravo javnosti, sada i europske, da dobije informaciju kako je bivša profesorica engleskog jezika postala ‘teška’ pet milijuna eura.

Hrvatska je očito HDZ-ovcima iznad svega kada su njihove fotelje u pitanju. To nam govori povijest. Sjetimo se samo sramotne sabotaže Vesne Pusić za kandidaturu za glavnu tajnicu UN-a. Prema informacijama 24sata, kandidaturi Lore Vidović protivio se najviše Tomislav Sokol, mlada uzdanica HDZ-a. Navodno je kao razlog nepodrške naveo to da ‘Nije naša’.

No, on je sve za 24sata demantirao. Rekao je da je cijela njena kandidatura bila neozbiljna.

‘Poslala je email gdje je tražila podršku, a ja sam joj na to odgovorio da ćemo razmotriti situaciju’, rekao je Sokol te dodao da tog dana kada je Lora Vidović išla od ureda do ureda tražeći potpis, on nije bio u sobi.

Kaže da nikad nije rekao da ‘nije naša’. I dok Sokol ispada ‘bad guy’, Karlo Ressler spašava obraz HDZ-a. Naši sugovornici iz Brisela kažu da je upravo Ressler smirivao tenzije te da je govorio zastupnicma ‘Dajte potpis, to ne znači da morate kasnije glasovati za nju’.

Sama Lora Vidović kratko je poručila da je sve rekla na Twitteru te ne želi da se preko njenih leđa skupljaju politički poeni.