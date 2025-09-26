Sokol: Pripremamo zakon koji će spriječiti nestašice važnih lijekova u malim zemljama EU

Europska unija priprema novi zakon o kritičnim lijekovima kojim bi se poboljšala opskrba svih zemalja članica, ali i osnažila europska proizvodnja lijekova. Kritični lijekovi su oni lijekovi koji su od presudne važnosti za spašavanje života ili sprječavanje teških zdravstvenih komplikacija, a kod kojih bi nedostupnost ili kašnjenje u terapiji moglo dovesti do ozbiljne štete za pacijenta. Primjerice, to je inzulin, adrenalin, citostatici, antibiotici širokog spektra, antikoagulansi...

U organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj održana je o tome panel rasprava, na kojoj je sudjelovao izvjestitelj Europskog parlamenta za novi zakon o kritičnim lijekovima i koordinator Kluba zastupnika EPP-a u Odboru za javno zdravlje Europskog parlamenta, HDZ-ov Tomislav Sokol.

Sokol kaže da novim zakonom o kritičnim lijekovima Europska unija odgovara na izazove nestašica i osigurava veću otpornost u opskrbi pacijenata kritičnim lijekovima.

- Novim zakonom uvest ćemo mogućnost zajedničke europske javne nabave lijekova u okviru koje će se prednost dati lijekovima koji su proizvedeni u Europi. Zajedničkom nabavom ojačat ćemo pregovarački položaj manjih država, kao što je Hrvatska i osigurati pravovremen pristup kritičnim lijekovima po povoljnijim cijenama. Naime, 70 posto tržišta kritičnih lijekova otpada na četiri velike države. U takvim okolnostima jasno je da samo zajedničkom nabavom Hrvatska i druge manje države mogu ravnopravno sudjelovati na tržištu i osigurati pravovremenu opskrbu lijekovima. Drugim riječima, zahvaljujući zajedničkoj javnoj nabavi, kritični lijekovi bit će dostupni pacijentima u Hrvatskoj u isto vrijeme kao, primjerice, pacijentima u Njemačkoj.

Uz to, uspostavom jedinstvenog europskog sustava upravljanja zalihama lijekova, spriječit ćemo nepotrebna gomilanja lijekova na zalihama velikih država. Istovremeno, omogućit ćemo da u slučaju nestašice, lijekovi budu brzo preusmjereni iz države u kojoj tih lijekova ima u državu u kojoj je zabilježena nestašica. Od novog mehanizma upravljanja lijekovima najviše koristi imat će pacijenti.

Također, zakonom ćemo olakšati izgradnju tvornica lijekova na europskom tlu što će potaknuti razvoj europske farmaceutske industrije. Naime, 75 posto proizvodnih pogona aktivnih farmaceutskih supstanci nalazi se izvan Europe, ponajviše u Indiji i Kini. Upravo ta ovisnost naglašava važnost mjera za jačanje farmaceutske proizvodnje u Europi, koje predviđamo u novom zakonu - kazao je Sokol.