Sokol protiv odluke o pobačaju: 'Moj glas, moj izbor' podržava ideološku agendu ljevice'

Europska komisija u četvrtak je objavila odluku kojom odbacuje prijedlog međunarodne građanske nicijative "Moj glas, moj izbor" za osnivanjem posebnog fonda za financiranje dostupnog i sigurnog pobačaja za sve žene u EU. U svome priopćenju se ističe kako države članice imaju mogućnost koristiti svoja sredstva iz ESF+ kako bi podržale pristup uslugama pobačaja za trudnice.

- Države članice koje se odluče koristiti ESF+ možda će prvo morati izmijeniti svoje nacionalne ili regionalne programe ESF+ kako bi obuhvatile ovu vrstu djelovanja u okviru svojih prioriteta. Stoga Komisija smatra da nije neophodno pokrenuti prijedlog zakonskog akta u Europskom parlamentu o uspostavi novog programa financiranja, kao što je zatraženo - navodi se u priopćenju.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

'Kakve veze ima abortus s time!?'

Protiv inicijative govorio je i eurozastupnik HDZ-a Tomislav Sokol. On je u EU parlamentu istaknuo kako takvo rješenje "samo prividno poštuje suverenitet država članica i načelo supsidijarnosti, dok u stvarnosti duboko zadire u njihove isključive nadležnosti".

- Na državama je odluka hoće li financirati pobačaj europskim sredstvima, ali im je dana ta mogućnost, a znamo da je nadležnost u stvari kod onih koji drže blagajnu. Ovime se svjesno podržava jednu duboko ideološku agendu i daje vjetar u leđa radikalnoj ljevici koja koristi EU institucije za zaobilaženje volje nacionalnog elektorata - poručio je Sokol koji smatra da bi takva odluka dovela u pitanje i "samu svrhu Europskog socijalnog fonda+, čiji je primarni cilj stvaranje gospodarske i socijalne kohezije, kvalificirane radne snage, boljih radnih mjesta i borba protiv siromaštva".

- Kakve veze ima abortus s time?! Nikakve, ali to nije zapreka da se ugovore i pravila rasteže kao žvaku na štetu zdravog razuma - zapitao se Sokol.

Inače, zahtjev inicijative, čija je jedna od predstavnica i naša pjevačica Severina, potpisalo je 1,1 milijuna građana EU-a u 19 država članica.