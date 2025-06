Soprano iz Sinja na čelu Dixie mafije: Kako je Hrvat od striptiz kluba došao do likvidacija

Dixie Mafia, labavo povezana kriminalna organizacija koja se bavila provalama i pljačkama, a koja se s vremenom proširila južnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, nastala je početkom 1960-ih. Istodobno, svoje je aktivnosti proširila na ilegalnu trgovinu duhanom, alkoholom, marihuanom i metamfetaminom, kao i na ubojstva po narudžbi i ucjene. Danas je Dixie Mafia, ili “južna mafija”, kako je neki nazivaju, opći izraz za neovisne bande i kriminalne mreže sastavljene od bijelih južnjaka, koje se bave raznim kriminalnim aktivnostima, od trgovine drogom, svodništva, kockanja, pljački i provala do ubojstava po narudžbi. U popularnoj kulturi najopsežnije je prikazana u seriji “Pravednik” (“Justified”), koja je do sada doživjela šest sezona.



Nastala je prema serijalu o saveznom šerifu Raylanu Givensu Elmorea Leonarda, scenarista i jednog od najvažnijih kriminalističkih pisaca današnjice. Radnja se odvija u Kentuckyju. Leonard opisuje Dixie Mafiju kao nevjerojatno okrutnu organizaciju, čija su glavna obilježja rasizam i nacistička ikonografija. Nastala je u gradu Biloxiju, koji je po popisu iz 2020. godine imao oko 50.000 stanovnika, a koji leži na obali Meksičkog zaljeva. Udaljen je nešto više od stotinu kilometara od New Orleansa, najvećega grada u tom dijelu Sjedinjenih Država. Prvi europski doseljenici na tom području, kao i u New Orleansu, bili su francuski kolonisti. Godine 1959. Biloxi je postao prvo mjesto u kojem su se dogodile masovne demonstracije zbog rasne segregacije.



